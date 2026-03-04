En un escenario internacional marcado por tensiones geopolíticas, algunos analistas han comenzado a mirar hacia regiones que históricamente no estuvieron en el centro de los grandes conflictos mundiales. América Latina, tradicionalmente considerada una zona relativamente alejada de guerras globales, aparece cada vez más en debates estratégicos por su peso en recursos naturales, rutas comerciales y posicionamiento político. América Latina cada vez toma más relevancia en el radar geopolítico. Es que la región posee elementos estratégicos clave como: En varios países de la región existen: Aunque estas situaciones generan incertidumbre regional, no equivalen a un escenario de guerra mundial. Los conflictos actuales son mayormente políticos o económicos, no militares a gran escala.