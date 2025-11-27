En los últimos meses, la posibilidad de una Tercera Guerra Mundial ha cobrado una relevancia sin precedentes. El incremento de las tensiones geopolíticas a nivel global ha encendido las alarmas y en este contexto, Estados Unidos ha decidido intimidar a China mediante la formación de una nueva alianza en Asia.

El presidente Donald Trump busca evidenciar su intención de consolidar su influencia en el Pacífico, subrayando que su presencia militar puede extenderse a áreas de alta sensibilidad, cercanas a rutas comerciales cruciales y a territorios que Beijing considera sagrados e inalienables.

¿Se acerca la Tercera Guerra Mundial?: Estados Unidosconfirma una alianza con Japón y desafía a China

El posicionamiento de Estados Unidos en Asia responde a una estrategia de seguridad que busca anticiparse a posibles movimientos militares de China.

El ejército de los Estados Unidos ha desplegado los misiles Typhon de alcance medio y los NMESIS de corto alcance. Con estas armas, Washington evidencia su capacidad para intervenir en áreas críticas del Pacífico, abarcando desde rutas marítimas estratégicas hasta zonas adyacentes a Taiwán.

Estados Unidos y Japón confirman una alianza que hace temblar a China. Fuente: Archivo. Fuente: narrativas-spin-us

La respuesta de China ante la reciente alianza entre EE.UU. y Japón

China ha respondido con determinación, argumentando que la implementación de estos sistemas de misiles constituye “una amenaza sustancial” para su seguridad estratégica. Desde la perspectiva de Beijing, los ejercicios conjuntos de Estados Unidos y Japón son considerados una provocación directa, especialmente debido a su cercanía a Taiwán, un territorio que el gigante asiático reclama como parte de su soberanía.

Por otro lado, Japón ha desplegado los misiles tierra-tierra Tipo-12, diseñados para salvaguardar sus islas del suroeste y asegurar la defensa del archipiélago ante cualquier eventualidad.

Esta coordinación refuerza la alianza bilateral y posiciona a Japón como un actor clave en la defensa regional junto a su socio histórico, Estados Unidos.