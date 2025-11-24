El miedo de Oriente | Estados Unidos despliega una de sus armas más potentes y establece otro récord en misión: ¿comienza la tercera guerra mundial? (Fuente: Archivo)

Diseñado por Northrop Grumman, el B-2 Spirit es un bombardero estratégico que ha demostrado su capacidad para penetrar defensas aéreas altamente sofisticadas. Esta característica lo posiciona como una de las plataformas militares más poderosas y avanzadas del planeta.

Por más de tres décadas, el B-2 Spirit ha sido el emblema de la tecnología furtiva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, simbolizando el compromiso del país con la innovación y la superioridad en el ámbito militar.

El B-2 Spirit establece un hito histórico en el campo de batalla

El B-2 es responsable de la misión de combate más larga de la historia aérea. En 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, el modelo Spirit of America participó en una operación de 70 horas consecutivas, con una breve parada de apenas 45 minutos para cambio de tripulación. Este despliegue consolidó su reputación como uno de los aviones más resistentes y eficaces del mundo.

Conocido como el bombardero invisible, el B-2 Spirit combina tres características únicas en una sola aeronave: largo alcance, sigilo y gran capacidad de carga. Puede transportar hasta 20 toneladas de armamento, alcanzar una altitud superior a los 15.000 metros y recorrer distancias intercontinentales sin necesidad de repostar constantemente.

Nuevas Misiones del “Bombardero Invisible”

Gracias a su capacidad de sigilo, el B-2 Spirit es capaz de llevar a cabo ataques de precisión en objetivos altamente protegidos.

En junio de 2025, el gobierno estadounidense confirmó el uso del B-2 Spirit para bombardear instalaciones nucleares en Irán, reafirmando su importancia como elemento fundamental en la estrategia militar de Washington.

Aspectos técnicos del B-2 Spirit