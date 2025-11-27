El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de monitorear todos los movimientos financieros de los contribuyentes en Estados Unidos. La agencia advirtió que el cumplimiento fiscal no es opcional y que el incumplimiento puede derivar en embargos, retenciones y otras medidas de cobro forzoso.

Estados Unidos embarga bienes y suspende cuentas bancarias de todos los que no superen esta prueba

IRS confirmó que iniciará embargos y otras medidas de cobro forzoso para todos los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos dentro del plazo establecido o mantengan deudas tributarias sin resolver.

Cuando un contribuyente no presenta su declaración o no paga lo que debe, el IRS está autorizado a aplicar diversas herramientas de cobro forzoso, entre ellas:

Embargo de salarios , reteniendo directamente parte del sueldo del contribuyente hasta cubrir la deuda.

Embargos bancarios , que permiten congelar y retirar fondos de cuentas del titular.

Gravámenes federales , que actúan como un reclamo legal sobre propiedades y bienes del deudor.

Retención de reembolsos , aplicando los créditos del contribuyente a sus deudas pendientes.

Acciones legales adicionales, incluyendo cargos por evasión si el incumplimiento es intencional.

Estas acciones pueden activarse incluso sin aviso previo en casos graves o reincidentes.

¿Cómo evitar el embargo de bienes y cuentas bancarias?

El IRS recomienda actuar antes de que se inicie cualquier medida de cobro. Las opciones incluyen:

Presentar inmediatamente la declaración atrasada , aunque sea tarde.

Solicitar un plan de pago mensual para regularizar la deuda.

Pedir una extensión o un alivio temporal , si existen dificultades económicas.

Corregir errores mediante declaraciones enmendadas.

Consultar a un profesional tributario, especialmente en casos complejos.

El organismo destacó que quienes se comunican voluntariamente suelen obtener condiciones más favorables que quienes ignoran las notificaciones.