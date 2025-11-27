En esta noticia
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) se encarga de monitorear todos los movimientos financieros de los contribuyentes en Estados Unidos. La agencia advirtió que el cumplimiento fiscal no es opcional y que el incumplimiento puede derivar en embargos, retenciones y otras medidas de cobro forzoso.
Estados Unidos embarga bienes y suspende cuentas bancarias de todos los que no superen esta prueba
IRS confirmó que iniciará embargos y otras medidas de cobro forzoso para todos los contribuyentes que no presenten su declaración de impuestos dentro del plazo establecido o mantengan deudas tributarias sin resolver.
Cuando un contribuyente no presenta su declaración o no paga lo que debe, el IRS está autorizado a aplicar diversas herramientas de cobro forzoso, entre ellas:
- Embargo de salarios, reteniendo directamente parte del sueldo del contribuyente hasta cubrir la deuda.
- Embargos bancarios, que permiten congelar y retirar fondos de cuentas del titular.
- Gravámenes federales, que actúan como un reclamo legal sobre propiedades y bienes del deudor.
- Retención de reembolsos, aplicando los créditos del contribuyente a sus deudas pendientes.
- Acciones legales adicionales, incluyendo cargos por evasión si el incumplimiento es intencional.
Estas acciones pueden activarse incluso sin aviso previo en casos graves o reincidentes.
¿Cómo evitar el embargo de bienes y cuentas bancarias?
El IRS recomienda actuar antes de que se inicie cualquier medida de cobro. Las opciones incluyen:
- Presentar inmediatamente la declaración atrasada, aunque sea tarde.
- Solicitar un plan de pago mensual para regularizar la deuda.
- Pedir una extensión o un alivio temporal, si existen dificultades económicas.
- Corregir errores mediante declaraciones enmendadas.
- Consultar a un profesional tributario, especialmente en casos complejos.