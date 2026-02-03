Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

Una tormenta de nieve de gran intensidad avanza sobre amplias regiones de Estados Unidos y genera preocupación por fuertes nevadas, lluvias intensas y acumulaciones significativas que podrían complicar la circulación y las actividades diarias en los próximos días. El fenómeno afectará especialmente a zonas del centro y del este del país, con un rápido deterioro de las condiciones meteorológicas.

Los pronósticos oficiales anticipan que el sistema ganará fuerza a medida que se desplace hacia el noreste, provocando precipitaciones persistentes, vientos intensos y descenso marcado de las temperaturas, con riesgo de nieve acumulada en áreas densamente pobladas.

Llega una fuerte tormenta de nieve a estas zonas del país

El evento climático se origina por la combinación de aire frío de origen polar y un sistema de baja presión que favorece la formación de nevadas intensas y lluvias abundantes. En algunas regiones, las precipitaciones podrían alternarse entre nieve y lluvia, lo que incrementa el riesgo de rutas congeladas y baja visibilidad.

Las autoridades meteorológicas advierten que el fenómeno no será aislado y podría extenderse durante varias jornadas, con picos de mayor intensidad en las horas nocturnas y durante la madrugada.

El NWS informa sobre nevadas en algunas partes del país. Fuente: Archivo.

Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta

Las zonas bajo mayor impacto incluyen sectores del medio oeste, los Grandes Lagos y el noreste de Estados Unidos, donde se esperan acumulaciones de nieve relevantes. También podrían verse afectadas regiones del valle del Ohio y estados del Atlántico medio, con precipitaciones intensas y condiciones adversas para la circulación.

En estas áreas, el avance de la tormenta podría generar complicaciones en rutas principales, autopistas y accesos urbanos, especialmente durante los momentos de mayor actividad.

Florida enfrentará días con bajas temperaturas

Aunque Florida no se verá afectada por nevadas, el avance de la tormenta provocará un marcado descenso de las temperaturas y lluvias intensas en amplias zonas del estado. El ingreso de aire frío generará mañanas y noches inusualmente frías, con valores por debajo de lo normal para esta época del año.

Las regiones del norte y centro de Florida podrían registrar las temperaturas más bajas, con sensación térmica reducida por la presencia de vientos y precipitaciones persistentes. Las autoridades recomiendan prestar atención a personas vulnerables, extremar cuidados durante la madrugada y mantenerse atentos a las alertas meteorológicas vigentes.