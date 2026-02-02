Una masa de aire polar extremadamente fría está avanzando desde Canadá hacia el sureste de Estados Unidos, generando un desplome de temperaturas poco habitual para esta época y condiciones inestables en zonas amplias del país, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

A su vez, un sistema frontal asociado a esa ola fría interactúa con aire húmedo proveniente del Golfo de México, lo que favorece el desarrollo de fuertes tormentas con lluvias persistentes.

Estas condiciones han puesto en alerta a meteorólogos y autoridades por el riesgo de inundaciones repentinas y acumulados elevados de lluvia en los próximos días.

Llega una ola polar a Estados Unidos y pronostican lluvias intensas

Según el último informe del Weather Prediction Center, el frente que se desplaza desde el sur de Canadá hacia el interior del territorio estadounidense elevará la probabilidad de lluvias generalizadas, algunas de gran intensidad, especialmente a medida que el aire húmedo del Golfo de México asciende y se encuentra con el aire frío en superficie.

El choque de masas de aire favorece la formación de tormentas eléctricas, que en algunos sectores pueden traer precipitaciones abundantes en cortos períodos y riesgo elevado de acumulados que superen los 50 a 100 milímetros en pocos días.

El Servicio Meteorológico Nacional advierte por la llegada de lluvias intensas. Fuente: Archivo. ChatGPT imagen ilustrativa

Cuáles serán las zonas más afectadas por el clima

Las zonas más expuestas al riesgo de inundaciones repentinas serán aquellas con suelos ya saturados y con redes de drenaje insuficientes, donde las calles pueden anegarse rápidamente si las lluvias persisten por varias horas continuas.

Los expertos recuerdan que cuando los sistemas de lluvia se mueven lento y queda aire húmedo disponible, el agua puede acumularse rápidamente en zonas urbanas o bajas, aumentando el peligro para la población y la infraestructura.

Qué recomiendan los meteorólogos