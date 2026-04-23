El pronóstico extendido de AccuWeather advierte sobre la llegada de tormentas a las Grandes Llanuras y a partes del valle del Mississippi. Aunque los expertos señalan que el escenario podría variar, se esperan tormentas eléctricas intensas entre finales de abril y principios de mayo. También advierten sobre la posibilidad de granizo y fuertes ráfagas de viento durante la próxima semana, y señalan que en algunas zonas estos sistemas podrían persistir durante varios días e incluso evolucionar en superceldas. Para la noche del jueves se esperan tormentas eléctricas dispersas desde Oklahoma hasta partes de Canadá. Al mismo tiempo, el clima más severo se concentrará en el oeste de Iowa y el sureste de Nebraska, extendiéndose hacia el oeste de Missouri, el centro y el este de Kansas y el extremo noreste de Oklahoma. Estas tormentas podrían provocar granizo, vientos peligrosos y algunos tornados. De cara al viernes, se prevén chubascos y tormentas eléctricas en el centro y sur del país, donde también se esperan lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones localizadas. Este fenómeno podría extenderse desde el noreste de Texas hasta el sur de Illinois y el sur de Indiana, así como a partes de Tennessee y Kentucky, alcanzando el norte y centro de Mississippi. En estas zonas, las principales amenazas serán el viento y el granizo. Para el sábado, el mal tiempo persistirá en el centro, norte y noreste de Texas, además del centro y noreste de Kansas. También se pronostican tormentas en el oeste de Missouri, el oeste de Arkansas y el noroeste de Louisiana. El domingo, según especialistas de AccuWeather, el peligro se concentrará durante la noche, cuando se intensifiquen las tormentas desde el noreste de Texas hasta el sureste de Nebraska. Se emitieron alertas por granizo de gran tamaño, ráfagas de viento de hasta 85 mph y la posible formación de tornados. Para la semana que viene, las tormentas severas avanzarán hacia el este y se concentrarán principalmente en el valle del Mississippi y la región del delta. Como ocurrió durante el fin de semana, se prevé que tanto la intensidad como la extensión de estos fenómenos aumenten con el correr de los días. Al mismo tiempo, la cercanía de estas tormentas a aeropuertos importantes podría provocar demoras en tierra y cancelaciones de vuelos. Se aconseja a los conductores mantenerse atentos a las condiciones meteorológicas, ya que estos sistemas, algunos con potencial de tornado, pueden atravesar rutas de forma repentina. El peligro crece durante la noche, cuando la visibilidad se reduce y las condiciones se vuelven más riesgosas.