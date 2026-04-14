El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y el Centro de Predicción del Tiempo (WPC) emitieron alertas por un evento meteorológico extremo que podría provocar lluvias intensas durante al menos 48 horas consecutivas. Los reportes anticipan acumulaciones significativas y riesgo de inundaciones en múltiples regiones. Según los últimos análisis oficiales, el fenómeno está asociado a un sistema tropical de gran intensidad, catalogado como “supertifón” en zonas oceánicas, que al interactuar con otros frentes atmosféricos podría desencadenar precipitaciones persistentes y severas en territorio continental. Los informes del WPC advierten que este tipo de sistemas puede generar lluvias que superen los niveles habituales y excedan la capacidad de absorción del suelo. Esto eleva el riesgo de inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y regiones con ríos o drenajes limitados. Además, el NWS señaló que los eventos de tormentas severas asociados a sistemas tropicales pueden incluir no solo lluvias intensas, sino también vientos fuertes y tormentas eléctricas, lo que incrementa el impacto sobre infraestructuras y servicios. En este contexto, los meteorólogos destacan que las precipitaciones podrían mantenerse de forma continua durante dos días, generando acumulaciones peligrosas y posibles cortes en rutas o servicios básicos. Los pronósticos oficiales indican que las lluvias más intensas se concentrarán en regiones donde confluyen sistemas de humedad tropical con frentes activos. Esto suele incluir amplias áreas del centro y este del país, aunque la extensión puede variar según la evolución del sistema. El WPC, organismo encargado de pronosticar acumulaciones de lluvia a corto y mediano plazo, monitorea estos eventos para identificar las zonas con mayor probabilidad de precipitaciones extremas y emitir alertas tempranas. Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales, ya que estos eventos pueden evolucionar rápidamente y cambiar su trayectoria o intensidad en cuestión de horas. Un supertifón es un sistema tropical de gran intensidad que concentra enormes cantidades de humedad y energía. Cuando este tipo de fenómeno interactúa con sistemas atmosféricos continentales, puede prolongar las lluvias y aumentar su intensidad. El NWS explica que las tormentas severas pueden producir precipitaciones intensas capaces de generar inundaciones repentinas, especialmente cuando las lluvias se sostienen durante varias horas o días.