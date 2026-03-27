El canal especializado AccuWeather volvió a advertir sobre el avance de una tormenta eléctrica con abundante caída de agua y vientos intensos que alcanzarán al medio oeste de Estados Unidos. El sistema comenzó a desplazarse hacia el sureste del país entre la noche del jueves y el viernes y se intensificará sobre este periodo: AccuWeather alerta sobre posibles tornados por el encuentro entre el aire cálido y el frente frío. La tormenta afectará al medio oeste de Estados unidos y parte del Valle de Ohio, que es donde se espera que impacte el núcleo más intenso del sistema: Adicionalmente, se espera que avance hacia estados como Ohio, Missouri y Pensilvania, zonas en donde se alerta sobre altos riegos de acumulación y tormentas prolongadas. Una de las principales características de este sistema es la intensidad del viento con la que azotará al medio oeste de Estados Unidos. 137km/h tienen la capacidad de derribar arboles, causar cortes en el suministro eléctrico y generar daños a infraestructura pública y privada. Por otro lado, también llegará un aire cálido y su combinación con el frente frío aumenta las probabilidades de formaciones de superceldas (inmensa tormenta en rotación) y tornados que aunque pueden ser breves, son sumamente peligrosos. Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre una caída de agua alarmante en muy poco tiempo. Se espera que caiga entre 25 y 50 mm de lluvia y algunas zonas con sistemas de drenaje deficiente podrían sufrir inundaciones. Por otro lado, en lugares más rurales o aislados se podrían desbordar arroyos o ríos pequeños y varias calles y rutas en zonas urbanas podrían quedar intransitables. Esto forma parte de una secuencia de tormentas que impacta en el medio oeste con casi siempre la misma secuencia. La primera fase son tormentas severas con viento, la segunda con lluvias persistentes y la tercera es el desplazamiento hacia el este.