Los titulares de pasaportes estadounidenses deben prestar atención a la fecha en la que fue emitido su documento, especialmente si necesitan renovarlo. El Departamento de Estado establece distintos requisitos según la antigüedad, vigencia y características del pasaporte.

Una de las condiciones que puede modificar el procedimiento es haber recibido el documento hace más de 15 años. En ese caso, el titular puede perder la posibilidad de realizar una renovación convencional y deberá iniciar nuevamente el trámite de solicitud.

La regla resulta especialmente relevante para quienes conservan un pasaporte antiguo y necesitan utilizarlo nuevamente para viajar o actualizar su documentación.

Qué ocurre con los pasaportes emitidos hace más de 15 años

El Departamento de Estado considera la fecha de emisión como uno de los elementos para determinar si una persona puede renovar su pasaporte mediante los procedimientos simplificados.

Para los adultos, la renovación por correo requiere que el pasaporte haya sido emitido dentro de los últimos 15 años. También debe haber sido emitido cuando el titular tenía al menos 16 años, haber tenido una validez de 10 años, no haber sido reportado como perdido o robado y encontrarse en condiciones aceptables.

Cuando el documento fue emitido hace más de 15 años, el titular deja de cumplir ese requisito y debe realizar una nueva solicitud presencial.

Esto no significa que el Gobierno invalide automáticamente todos los pasaportes al cumplirse 15 años. La regla está relacionada con la posibilidad de renovar el documento mediante el trámite habitual.

El trámite cambia cuando el pasaporte supera ese límite

Las personas que ya no cumplen los requisitos para una renovación deben solicitar un nuevo pasaporte en persona.

El Departamento de Estado incluye expresamente entre los casos que requieren una nueva solicitud a los adultos cuyo pasaporte fue emitido hace más de 15 años.

Para comenzar el proceso se utiliza el Formulario DS-11, que debe presentarse en una oficina autorizada para recibir solicitudes de pasaporte.

El procedimiento incluye la presentación de la documentación necesaria, la acreditación de la ciudadanía estadounidense, una identificación válida y una fotografía que cumpla con los requisitos establecidos.

Pasaportes antiguos requieren trámite presencial y documentación adicional.

Qué deben presentar quienes necesitan un nuevo pasaporte

El trámite presencial exige reunir la documentación antes de acudir a la oficina correspondiente. Entre los elementos que pueden formar parte de la solicitud se encuentran:

Formulario DS-11 completado y firmado siguiendo las instrucciones del agente.

Evidencia de ciudadanía estadounidense.

Documento de identificación válido y su correspondiente copia.

Una fotografía que cumpla con los requisitos para pasaportes.

El pasaporte anterior, cuando corresponda.

Los pagos establecidos para la solicitud y la aceptación del trámite.

El Departamento de Estado informa que, para un adulto que solicita un nuevo pasaporte mediante el DS-11, existen dos cargos: uno correspondiente a la solicitud y otro a la aceptación en la oficina donde se presenta la documentación.

Qué pasa si la persona necesita viajar pronto

La antigüedad del pasaporte también puede ser relevante al momento de planificar un viaje. Si el documento ya no permite una renovación convencional, el titular debe comenzar un nuevo proceso en persona y tener en cuenta los tiempos de procesamiento.

El Departamento de Estado recomienda considerar cuánto demorará la emisión antes de reservar un viaje. Para quienes necesitan el documento con mayor rapidez existen alternativas de servicio acelerado, sujetas a los requisitos y costos correspondientes.

Por eso, quienes tengan un pasaporte antiguo no deberían esperar hasta el último momento para comprobar si pueden renovarlo. Revisar la fecha de emisión, la edad que tenía el titular cuando recibió el documento y su período de validez permite determinar qué procedimiento corresponde.

La regla también afecta a determinados menores

El límite de 15 años no es el único criterio utilizado por el Departamento de Estado. En el caso de los menores de 16 años, los pasaportes tienen una vigencia de cinco años y no pueden renovarse mediante el procedimiento utilizado para los adultos. Cada vez que necesitan un nuevo documento deben realizar una nueva solicitud presencial.

Para los adultos, en cambio, un pasaporte emitido hace más de 15 años implica que ya no pueden utilizar el mecanismo habitual de renovación por correo y deben solicitar un nuevo documento en persona.

La diferencia es importante porque tener un pasaporte antiguo no equivale necesariamente a que el Gobierno lo haya suspendido o confiscado. Lo que cambia, principalmente, es el procedimiento que debe seguir el titular para obtener un nuevo documento.