El Internal Revenue Service (IRS) mantiene entre sus herramientas de fiscalización las visitas presenciales a contribuyentes que tienen asuntos tributarios pendientes.

Aunque estas acciones pueden generar preocupación entre quienes viven en California, Florida y Texas, no se trata de una medida exclusiva de esos estados: las facultades del organismo forman parte del sistema federal de recaudación y pueden aplicarse en distintas partes de Estados Unidos .

La agencia cuenta con funcionarios de ingresos, conocidos como Revenue Officers, que trabajan en casos relacionados con declaraciones pendientes, impuestos adeudados y procesos de cobro. De acuerdo con las normas internas del IRS, estos funcionarios pueden comunicarse con los contribuyentes y, cuando corresponde, realizar visitas presenciales para avanzar en la resolución de un caso.

¿Por qué el IRS puede visitar un domicilio?

Las visitas forman parte del proceso de cobro y fiscalización cuando existen obligaciones tributarias que no fueron resueltas. Antes de llegar a una instancia presencial, el IRS normalmente intenta comunicarse con el contribuyente mediante cartas, llamadas u otros mecanismos.

Actualmente, la agencia establece que los Revenue Officers generalmente deben coordinar las visitas con anticipación. Para ello pueden utilizar la Letter 725-B, mediante la cual se programa una reunión con el contribuyente. El IRS señala que los funcionarios visitan a una persona cuando existen múltiples intentos de contacto que no fueron respondidos.

Esto significa que no todas las personas que presentaron tarde una declaración de impuestos recibirán automáticamente a un funcionario en su casa .

Las inspecciones prevén embargos y sanciones más severas si no se toma acción de manera inmediata.

La medida no se limita a California, Florida y Texas

Uno de los puntos más importantes es el alcance geográfico de esta facultad. California, Florida y Texas pueden aparecer como ejemplos debido a la gran cantidad de contribuyentes y casos fiscales que concentran, pero las reglas corresponden al IRS y, por lo tanto, forman parte de un mecanismo federal.

Los Revenue Officers generalmente trabajan dentro de sus áreas geográficas asignadas, aunque el propio IRS contempla situaciones en las que pueden desplazarse a otras zonas para realizar tareas oficiales. La agencia también utiliza actividades coordinadas de campo para atender determinadas áreas o casos prioritarios.

Por ese motivo, no debería interpretarse que solamente los residentes de esos tres estados están alcanzados por la medida.

¿El IRS todavía realiza visitas sin aviso?

Aquí existe una diferencia importante respecto del pasado. En 2023, el IRS anunció que pondría fin a las visitas no anunciadas de sus Revenue Officers como procedimiento habitual. En lugar de presentarse inesperadamente, los funcionarios comenzaron a utilizar la Letter 725-B para programar las reuniones con los contribuyentes.

Sin embargo, la política contempla excepciones muy limitadas . Entre ellas aparecen situaciones relacionadas con citaciones, subpoenas y determinadas acciones de ejecución, especialmente cuando existe riesgo de que determinados bienes sean puestos fuera del alcance del Gobierno.

Las normas internas del IRS también contemplan visitas no programadas en circunstancias excepcionales, aunque requieren procedimientos específicos y, en determinados casos, autorización adicional.

¿Qué ocurre si una persona tiene impuestos pendientes?

Una visita de un Revenue Officer no significa automáticamente que el IRS vaya a confiscar una vivienda, una cuenta bancaria o cualquier otro bien.

El objetivo inicial puede ser determinar la situación del contribuyente, revisar la deuda y buscar una solución. El IRS contempla diferentes mecanismos para resolver obligaciones pendientes, incluidos acuerdos de pago y otras alternativas dependiendo de las circunstancias del caso.

Si no se alcanza una solución y se cumplen los requisitos legales correspondientes, el organismo puede avanzar con medidas de cobro más severas. Las normas del IRS contemplan procedimientos específicos antes de una incautación de bienes y establecen que el contribuyente debe recibir determinadas comunicaciones y oportunidades para resolver la deuda.

Una advertencia importante para los contribuyentes

La posibilidad de una visita también hace importante distinguir a un verdadero funcionario del IRS de una persona que intenta hacerse pasar por un agente federal.

La propia agencia recomienda verificar la identidad del funcionario y utilizar los datos de contacto incluidos en las comunicaciones oficiales. En el procedimiento habitual, el IRS envía una carta o establece previamente el contacto para programar la visita.