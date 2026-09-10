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Una propiedad histórica ubicada en Lafayette, Luisiana, abrió una convocatoria que busca voluntarios para cuidar sus jardines y espacios exteriores.
La propuesta está dirigida a individuos o parejas, ofreciendo alojamiento y otros beneficios de estadía a cambio de 25 horas de trabajo por colaborar con la preservación del edificio histórico.
Cuáles son las tareas que tendrán que realizar los voluntarios
De acuerdo con la publicación del sitio especializado Worldpackers esta propiedad tiene siete acres de terreno, árboles maduros, jardines y construcciones antiguas. Los seleccionados ayudarán con el mantenimiento general de los espacios exteriores y el paisajismo.
Actividades que se solicitarán
- Regar plantas y espacios verdes
- Deshierbar y colocar mantillo
- Plantar y realizar actividad de poda
- Recoger hojas y retirar pequeñas ramas o escombros
- Cortar el césped y mantener los senderos prolijos
- Limpiar y organizar las áreas exteriores
- Mantener las herramientas de jardinería
- Colaborar con proyectos de paisajismo estacionales
- Ayudar con la estética de los terrenos.
Un punto importante a destacar es que no se requiere de experiencia profesional en paisajismo.
Cómo es el horario de trabajo de los voluntarios
La propuesta fija una colaboración de 25 horas semanales. Generalmente los voluntarios trabajan 5 horas al día durante 5 días a la semana y cuentan con dos días libres.
En general los turnos son por la mañana para evitar los horarios con las temperaturas más altas.
Qué se ofrece a cambio de cuidar los jardines de esta casona histórica de Estados Unidos
Las personas que participen del programa podrán acceder a
- Alojamiento
- Desayuno gratuito diario
- Dos días libres por semana
- Uso gratuito de la lavandería
- Acceso a bicicletas
- Uso de una cocina equipada
- Internet de alta velocidad
- Un espacio destinado al trabajo remoto
- Descuentos para alojarse en otros hostales
La disponibilidad de habitación privada o compartida dependerá de las condiciones de alojamiento.
Cuáles son los requisitos que todos deben cumplir para ser voluntarios
La convocatoria fija que todos los interesados deben cumplir las siguientes condiciones
- Tener entre 20 y 60 años
- Contar con un nivel intermedio de inglés o francés
- Tener ciudadanía o visado de Estados Unidos
Tanto gastos de vuelos, seguro de viaje, transporte interino y la visa americana corren por parte de los voluntarios.