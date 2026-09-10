Estados Unidos confirmó que bloqueará el ingreso y la salida de mexicanos, colombianos y guatemaltecos que no hayan renovado su pasaporte a tiempo, incluso con una visa vigente. La medida rige en aeropuertos, puertos y pasos fronterizos de todo el país.

El Departamento de Estado sostiene que el pasaporte y la visa son documentos independientes entre sí. Uno no reemplaza al otro a la hora de autorizar el ingreso.

¿Qué exige Estados Unidos a mexicanos, colombianos y guatemaltecos con la renovación del pasaporte?

La regla general exige que el pasaporte tenga una vigencia mínima de seis meses posteriores a la fecha de salida de Estados Unidos. Esta condición se suma a la portación de una visa válida, cuando corresponda.

Colombia y Guatemala integran la lista de países exceptuados de esa exigencia: alcanza con que el documento cubra la duración de la estadía . México no figura en esa lista, por lo que sus ciudadanos deben cumplir con los seis meses completos.

Para viajeros mexicanos que ingresan por tierra, existen alternativas al pasaporte tradicional:

Tarjeta de Cruce Fronterizo (DSP-150)

Visa láser B-1/B-2

Tarjeta SENTRI

Ni visa ni pasaporte ni Real ID | Estados Unidos permite abordar vuelos a todos los que presenten este documento. Shutterstock

¿Qué pasa si no se renueva el pasaporte a tiempo?

Un pasaporte vencido puede impedir el embarque antes de llegar a Estados Unidos, ya que las aerolíneas verifican la documentación en el aeropuerto de origen. El ingreso también puede rechazarse al arribo, incluso con reservas y pasajes confirmados.

Si la visa fue emitida en un pasaporte ya vencido, no es necesario tramitarla de nuevo mientras conserve su vigencia. En ese caso, la recomendación es viajar con ambos documentos: el pasaporte vigente y el anterior con la visa.