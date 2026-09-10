Los individuos que realizan viajes internacionales de manera frecuente reconocen que poseer un pasaporte vigente y en buenas condiciones es un elemento fundamental para prevenir demoras y dificultades al momento de abordar el avión.

Sin embargo, no todos los países poseen las mismas exigencias en relación con la admisión de extranjeros o la salida de sus propios ciudadanos. En ciertos casos, se podría requerir que el pasaporte tenga un período de vigencia restante.

México, Perú y Estados Unidos prohíben el ingreso a los que postergaron la renovación del pasaporte

Si bien la norma general impone la obligación de presentar un pasaporte válido, cada uno de estos gobiernos puede presentar ciertas excepciones:

Perú:

Las condiciones varían considerablemente dependiendo de si el país de origen forma parte o no del MERCOSUR. Si es el caso, los viajeros podrán ingresar únicamente con su Documento Nacional de Identidad (DNI), sin necesidad de tramitar una visa, de acuerdo a lo que informa la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Si, por el contrario, el país de origen no está asociado al MERCOSUR, como es el caso de Estados Unidos, será indispensable presentar:

Un pasaporte válido con una vigencia mínima de seis meses desde la fecha de ingreso y en buen estado.

Un pasaje de ida y vuelta que demuestre la intención de abandonar el país.

Pruebas de solvencia económica y reserva confirmada de alojamiento.

México:

Todos los extranjeros que deseen ingresar deberán presentar un pasaporte vigente. De acuerdo con las disposiciones del Instituto Nacional de Migración (INM), este documento resulta indispensable para el ingreso al país.

Estados Unidos:

Para ingresar a Estados Unidos siendo extranjero, es necesario presentar un pasaporte válido con chip biométrico, junto con una visa estadounidense aprobada o una autorización electrónica ESTA si el país de origen participa en el Programa de Exención de Visa.

El pasaporte debe tener una vigencia mínima restante de seis meses a partir de la fecha de ingreso.

Si el país de origen no participa en el programa antes mencionado, será preciso gestionar una visa física. Entre las más comunes se encuentra la visa de turista B1/B2, que permite estadías temporales de hasta seis meses, según la autorización otorgada por las autoridades migratorias estadounidenses.

Estados Unidos es uno de los países más restrictivos del mundo para cruzar sus fronteras. Imagen ilustrativa ChatGPT

Acuerdos internacionales: ¿Cuáles son los países de LATAM que permiten la entrada sin pasaporte?

Gracias al Acuerdo sobre Documentos de Viaje del MERCOSUR y sus Estados asociados, los ciudadanos de múltiples países en América Latina tienen la capacidad de cruzar fronteras dentro de la región utilizando exclusivamente su documento nacional de identidad vigente, sin la necesidad de presentar un pasaporte.

Los viajeros pueden ingresar sin pasaporte a los siguientes países:

Argentina

Brasil

Paraguay

Uruguay

Bolivia

Chile

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Esto implica que un ciudadano de cualquiera de estos países puede viajar a otro Estado participante presentando únicamente su documento de identidad nacional vigente, siempre que el viaje se lleve a cabo dentro del marco de aplicación del acuerdo y no existan escalas fuera de la región.