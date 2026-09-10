El Servicio de Impuestos Internos (IRS) tiene entre sus mecanismos de cobro la posibilidad de establecer contacto presencial con contribuyentes que mantienen declaraciones sin presentar o deudas tributarias pendientes.

La posibilidad de una visita puede generar inquietud entre los contribuyentes de California, Florida y Texas, especialmente cuando existen obligaciones fiscales sin resolver. Sin embargo, estas facultades no corresponden únicamente a esos tres estados. Se trata de procedimientos establecidos por una agencia federal y pueden aplicarse en diferentes regiones de Estados Unidos .

Los encargados de intervenir en este tipo de situaciones son los Revenue Officers, funcionarios del IRS que trabajan en la resolución de cuentas con saldos impagos y declaraciones pendientes. Entre sus funciones se encuentra contactar a los contribuyentes, explicar las alternativas disponibles y avanzar con el proceso de cobro cuando corresponde.

En qué situaciones puede intervenir un Revenue Officer

La intervención de un funcionario de cobro suele producirse cuando el contribuyente tiene una obligación tributaria que continúa sin resolverse. Esto puede incluir tanto impuestos pendientes de pago como declaraciones que todavía no fueron presentadas.

El contacto presencial no constituye necesariamente el primer paso. El IRS señala que los Revenue Officers realizan varios intentos de comunicación y, en el procedimiento habitual, utilizan la Letter 725-B para establecer una cita con el contribuyente.

Esa comunicación indica la fecha, el horario y el lugar del encuentro. La reunión puede realizarse en una oficina del IRS, en el negocio del contribuyente o, en determinadas circunstancias, en su domicilio. También puede coordinarse por teléfono.

Por lo tanto, presentar una declaración fuera de término no significa que una persona vaya a recibir automáticamente una visita en su vivienda. La intervención depende de las características y del estado de cada caso.

La intervención de un funcionario de cobro suele producirse cuando el contribuyente tiene una obligación tributaria que continúa sin resolverse.

California, Florida y Texas no son los únicos estados alcanzados

La presencia de California, Florida y Texas en este tipo de situaciones puede llamar especialmente la atención por el tamaño de sus poblaciones y la cantidad de contribuyentes que concentran. No obstante, las facultades de los Revenue Officers derivan de procedimientos federales del IRS.

La agencia establece que estos funcionarios generalmente trabajan dentro de un área geográfica asignada, aunque también pueden desplazarse a otras zonas cuando deben realizar tareas oficiales. Entre las situaciones contempladas aparecen las denominadas actividades coordinadas de campo.

Por esta razón, no existe una regla según la cual las visitas o acciones de cobro se limiten a esos tres estados. Un contribuyente ubicado en otra parte del país también puede quedar involucrado si su situación fiscal requiere la intervención de un Revenue Officer.

El IRS ya no realiza normalmente visitas sin aviso

Una de las principales modificaciones en este procedimiento ocurrió en 2023. El IRS anunció entonces el fin de la mayoría de las visitas no anunciadas realizadas por Revenue Officers.

Desde ese cambio, la agencia utiliza generalmente la Letter 725-B para establecer una cita antes de una reunión presencial. La medida fue implementada, entre otros motivos, para reducir la confusión provocada por estafadores que se hacen pasar por funcionarios del organismo y para mejorar la seguridad de contribuyentes y empleados.

Esto no significa que todas las visitas presenciales hayan desaparecido. El IRS continúa utilizando encuentros cara a cara dentro de sus procesos de cobro cuando resultan necesarios, pero normalmente existe una comunicación previa.

Cuándo puede producirse una visita sin cita previa

Las visitas sin aviso no fueron eliminadas completamente. El procedimiento actual contempla excepciones muy específicas.

Entre ellas se encuentran determinadas situaciones vinculadas con la entrega de citaciones o subpoenas, acciones de incautación y otros procedimientos de ejecución . Las normas internas también permiten evaluar una visita no programada cuando sea necesaria para proteger los intereses del Gobierno, aunque en determinadas circunstancias se requiere la intervención de superiores.

Por eso, una visita inesperada de un supuesto funcionario no debe interpretarse automáticamente como una acción habitual del IRS. La propia agencia señala que las visitas sin anuncio son poco frecuentes y recomienda verificar cuidadosamente la identidad de cualquier persona que se presente como empleado del organismo.

Qué puede ocurrir si existen impuestos pendientes

El hecho de que un Revenue Officer intervenga en un caso no significa que el IRS vaya a confiscar inmediatamente los bienes del contribuyente.

La función del funcionario puede incluir analizar la situación financiera, revisar las obligaciones pendientes y buscar una alternativa para resolver la deuda. Dependiendo del caso, pueden existir opciones como acuerdos de pago u otros mecanismos previstos por el proceso de cobro.

Sin embargo, si la deuda permanece impaga y se cumplen las condiciones establecidas por la normativa, el IRS puede avanzar hacia medidas de cobro más severas. Entre las acciones contempladas por la agencia se encuentran los embargos de fondos, la presentación de un gravamen fiscal federal y la incautación de bienes.

El proceso cuenta con distintas notificaciones y etapas antes de llegar a determinadas medidas de ejecución. Por eso, recibir una comunicación del IRS o ser contactado por un Revenue Officer no equivale por sí solo a una confiscación inmediata.

Cómo reconocer una visita legítima del IRS

Los contribuyentes también deben prestar atención a posibles estafas. La agencia advierte que existen personas que se presentan en domicilios haciéndose pasar por funcionarios del IRS para obtener dinero o información personal.