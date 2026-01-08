Un sistema de baja presión de gran intensidad avanza sobre el sur y el centro de Estados Unidos y provocará un marcado deterioro de las condiciones climáticas en los próximos días. El fenómeno combinará aire polar, fuertes vientos y un elevado nivel de humedad, lo que dará lugar a nevadas intensas, lluvias persistentes y riesgo de inundaciones en varias regiones.

Los organismos meteorológicos federales advirtieron que el impacto será significativo en distintos estados, con complicaciones en rutas, posibles cortes de energía y dificultades para el normal desarrollo de actividades.

Expertos advierten sobre la llegada de una fuerte tormenta de nieve

El sistema se desplazará desde el centro hacia el este del país, afectando con mayor intensidad a estados del Medio Oeste y los Grandes Lagos. En Minnesota, Wisconsin y Michigan se esperan acumulaciones significativas de nieve, acompañadas por vientos fuertes que reducirán la visibilidad y complicarán el tránsito.

NWS advierte sobre la llegada de fuertes nevadas en el sur del país. Fuente: Archivo.

Ciudades como Chicago, Detroit y Cleveland podrían enfrentar condiciones peligrosas, con carreteras cubiertas de nieve y posibles interrupciones en servicios. En áreas donde la nieve se combine con lluvias o temperaturas inestables, no se descarta la acumulación de agua en calles y zonas bajas.

¿Hay riesgo de nevadas y posibles inundaciones?

Aunque no hay alertas confirmadas por inundaciones generalizadas, las autoridades mantienen vigilancia preventiva. La combinación de nevadas intensas, lluvias intermitentes y eventuales subas de temperatura podría saturar el suelo y los sistemas de drenaje, generando anegamientos temporales.

Ante este panorama, se recomienda a la población seguir los avisos oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y tomar precauciones tanto por las condiciones invernales como por la eventual acumulación de agua en las zonas más vulnerables.