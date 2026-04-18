En mayo del año pasado la ley Real ID entró en vigencia para todo el país y, entre sus puntos, de implementación, exige la presentación de una identificación que cumpla con los nuevos estándares para poder abordar vuelos nacionales. En ese sentido, si bien la licencia de conducir Real ID es una de las alternativas más populares, quienes no dispongan de una versión aceptable, podrán presentar una serie de documentos alternativos también válidos para los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA). En caso de no disponer de una licencia de conducir que cumpla con los requisitos solicitados, las autoridades aceptarán en los controles cualquiera de las alternativas enlistadas a continuación “Actualmente, la TSA acepta identificaciones vencidas hasta dos años después de su vencimiento, para las formas de identificación enumeradas anteriormente“, indican las autoridades. Apple tiene su propia identificación digital, una función que puede utilizarse mediante Apple Wallet para crear un ID que puede mostrarse en los diferentes puertos aereos a las autoridades pertinentes. “La identificación digital no reemplaza al pasaporte físico y no puede usarse en vuelos internacionales ni para cruzar la frontera”, indicó la compañía en su comunicado oficial. Una vez se haya creado, para utilizarla tan sólo será necesario presionar dos veces en el botón lateral de iPhone o en el botón de inicio y ubicarla frente al lector de identificaciones, donde se solicitará que se use Face ID o Touch ID para completar el proceso.