Rusia consolida su presencia militar fuera de su territorio con una instalación clave que redefine su capacidad de proyección global. En una de las regiones más sensibles del mundo, el país mantiene una base estratégica que le permite operar directamente sobre rutas marítimas y zonas de conflicto. Se trata de la Base Naval de Tartús, ubicada en Siria, considerada el punto de apoyo más importante de Rusia fuera del espacio de la antigua Unión Soviética. La base de Tartús le otorga su único acceso directo y permanente al mar Mediterráneo. Desde allí, puede: Más allá de su tamaño, la importancia de Tartús radica en su ubicación en una región de alta tensión geopolítica. Medio Oriente concentra: La base de Tartús le permite a Rusia: