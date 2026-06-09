Las proyecciones meteorológicas aseguran que el clima severo se sentirá desde diversas zonas del centro de Estados Unidos durante toda esta semana.

Hay alerta activa por múltiples rondas de tormentas que podrían causar lluvias intensas, granizo, vientos sumamente fuertes, capaces de superar los 80 km/h e incluso algunos tornados aislados .

Los expertos indican que las regiones más comprometidas por este están situadas en las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y sectores del Valle de Misisipi, los Grandes Lagos y el Valle de Ohio.

Alerta por lluvias intensas y fuertes ráfagas de viento para hoy martes: esto dicen los expertos

Para hoy martes por la tarde noche la actividad se concentrará en las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con especial foco en el noreste de Nebraska y noroeste de Iowa. Entre los principales riesgos los expertos incluyen

Lluvias torrenciales

Granizo

Vientos dañinos

Tornados aislados en las tormentas más intensas

Hay alerta para hoy por fuertes tormentas. Shutterstock

Especial alerta meteorológica para mañana miércoles 10 de junio

En este caso el principal riesgo de tormentas severas abarcará una extensa región desde el sur de Canadá hasta el Medio Oeste y sectores del Valle del Misisipi.

Los especialistas indican que la mayor concentración de tormentas intensas tendrá lugar entre Fargo, en Dakota del Norte y el oeste de Wisconsin.

Se advirtió sobre la posibilidad de que el riesgo aumente si las condiciones atmosféricas se tornan incluso más favorables para el desarrollo de clima severo.

Qué esperar del clima para finales de esta semana

Tanto el jueves por la tarde como por la noche el riesgo de tormentas abarca los sectores comprendidos entre el este de Kansas y Michigan. Durante esta jornada también se esperan lluvias intensas, granizo y vientos dañinos, con ráfagas capaces de alcanzar los 129 km/h (80 mph).

El viernes, por su parte, especialistas indican que la amenaza se situará en el Valle de Ohio y los Apalaches.