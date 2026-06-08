Estados Unidos volvió a considerar la posibilidad de otorgar nuevos depósitos de u$s 2.000 para ciertos residentes, una iniciativa que ha suscitado expectativas entre quienes están atentos a las modificaciones económicas del Gobierno. La propuesta tiene como objetivo aliviar los ingresos de sectores específicos.

Aún no se han revelado los detalles finales; sin embargo, la Casa Blanca confirmó que únicamente aquellas personas que cumplan con una condición específica podrán acceder al beneficio. La medida se encuentra en una etapa preliminar y dependerá de definiciones legislativas.

¿Quiénes cumplen con los requisitos para los depósitos de 2.000 dólares en Estados Unidos?

El presidente Donald Trump afirmó que dichos depósitos, considerados como “dividendos” sustentados por ingresos arancelarios, se destinarían a individuos de ingresos bajos y medios. Adicionalmente, mencionó que podrían emitirse a mediados del próximo año, aunque sin una fecha precisa.

El Departamento del Tesoro subrayó que la propuesta requerirá la aprobación del Congreso y que únicamente se aplicaría a familias trabajadoras que cumplan con el requisito legal que se defina una vez que la normativa sea aprobada.

La propuesta tiene como objetivo aliviar los ingresos de sectores específicos.

Datos esenciales

Monto estimado: u$s 2.000 por individuo .

Financiamiento: procedentes de aranceles.

Público objetivo: sectores de ingresos bajos y medios.

Estado del plan: a la espera de legislación.

¿Qué tan factible es la aprobación de dichos depósitos?

Los especialistas advierten que los ingresos arancelarios actuales no son suficientes para sostener el programa. Hasta el momento, la suma asciende a aproximadamente u$s 100.000 millones, en contraposición a los u$s 600.000 millones que se requerirían para financiar los depósitos prometidos.

Analistas consultados por medios estadounidenses enfatizan que los pagos solo serían viables si el Congreso aprueba un esquema financiero más amplio. Asimismo, alertan que la emisión de ayudas sin respaldo podría acarrear consecuencias fiscales e inflacionarias en el año 2026.