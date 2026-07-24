Esto facilita la limpieza del vidrio y contribuye a que recupere parte de su transparencia.

El vinagre blanco es uno de los ingredientes más utilizados en los trucos de limpieza del hogar por su capacidad para ayudar a remover restos de jabón, manchas de agua y depósitos minerales ligeros.

Rociarlo de forma periódica sobre la mampara de la ducha pueda ayudar a mantener el vidrio limpio y evitar que la suciedad se acumule con el paso de los días.

Rociar vinagre en la mampara de la ducha: para qué sirve

Rociar vinagre blanco sobre la mampara de la ducha puede ayudar a desprender restos de jabón, manchas provocadas por el agua y depósitos ligeros de cal que suelen acumularse después de cada uso.

Esto facilita la limpieza del vidrio y contribuye a que recupere parte de su transparencia. Además, al usarse de manera regular, puede evitar que la mampara luzca opaca.

El vinagre blanco es no de los ingredientes más utilizados en los trucos de limpieza del hogar Chat GPT

Cómo rociar vinagre en la mampara de la ducha

Para este truco se necesita tener un pulverizador limpio. Se deben mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua. Rociar toda la superficie de la mampara, prestando especial atención a las zonas con manchas visibles.

Después, se debe dejar actuar entre 10 y 15 minutos, y luego hacer movimientos circulares con un paño de microfibra o una esponja suave. Después, enjuagar con agua y secar el vidrio con un paño limpio para evitar nuevas marcas.

Por qué recomiendan rociar vinagre en la mampara de la ducha

Muchas personas recomiendan este truco porque utiliza un ingrediente económico, fácil de conseguir y que puede facilitar la limpieza del vidrio sin necesidad de emplear productos específicos en el mantenimiento diario.