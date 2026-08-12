En la apertura de mercados de este miércoles, 12 de agosto de 2026 en Estados Unidos, del Quetzal guatemalteco mantiene una cotización de 7.62 USD. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del 2.13%.

El Quetzal guatemalteco mostró un repunte reciente, con un cambio semanal de 2.25%, aunque en el último año acumula una variación de -0.50%, lo que indica recuperación a corto plazo frente a una leve debilidad anual.

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Conocé la cotización de este miércoles, 12 de agosto de 2026.

La variación de del Quetzal guatemalteco durante la última semana

La volatilidad económica del Quetzal guatemalteco en la última semana, con un 25.15%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 20.36%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días, reflejando un aumento con respecto a los días anteriores. Este movimiento sugiere una mayor confianza en la economía, lo que podría incentivar el flujo de inversiones en el país.

La estabilidad de la moneda en estos días es un buen indicador, aunque es fundamental monitorear si esta tendencia se mantiene a largo plazo. Análisis más detallados son necesarios para entender los factores que impulsan esta apreciación y sus posibles implicaciones futuras.

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¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?

Aquellas personas que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.

Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.

¿Dónde cambiar quetzal guatemalteco en Estados Unidos?

Para cambiar Quetzal guatemalteco a dólares estadounidenses en USA de forma segura es necesario acudir a bancos, agencias de cambio de divisas autorizadas, aeropuertos o instituciones financieras como Western Union.

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Conocé la cotización de este viernes, 10 de abril de 2026.

Recomendaciones para cambiar o comprar quetzal guatemalteco en USA

para finalizar, en EE. UU. compara tasas y comisiones, evita kioscos en aeropuertos, usa cajeros de tu red o tarjetas sin recargo por cambio y verifica el tipo de cambio en apps confiables.