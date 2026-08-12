México, El Salvador y República Dominicana mantienen requisitos estrictos de ingreso que todos los extranjeros que buscan visitar estos destinos y que deben conocerse para evitar inconvenientes con las autoridades y las aerolíneas.

Un punto esencial entonces para quienes busquen ingresar es contar con un pasaporte completamente en vigencia y buen estado. Verificar entonces los requisitos específicos de cada destino es esencial para renovar a tiempo la identificación internacional en caso de necesitarlo y evitar así cualquier contratiempo.

Requisitos de pasaporte que exige México para ingresar al país

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, especifica claramente que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente vigente al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Contar con un pasaporte completamente vigente es esencial para poder viajar internacionalmente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Requisitos que exige El Salvador para ingresar al país

En este caso, la Dirección General de Migración y Extranjería también señala que todos los ciudadanos deben presentar de forma obligatoria un pasaporte vigente y en buen estado.

La única excepción a este requisito aplica para ciudadanos de Guatemala, Honduras y Nicaragua, quienes cuentan con la alternativa de proporcionar su documento de identidad en vigencia y en buen estado.

Requisitos que República Dominicana exige para ingresar al país

República Dominicana pide como requisito obligatorio a todos los viajeros que ingresan en calidad de turistas contar con un pasaporte que tenga una validez de al menos 6 meses al momento de viajar.

En el caso de los países de la Unión Europea, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Chile, Argentina, Colombia y Ecuador, hasta el 31 de diciembre de este año se permite que viajen con un pasaporte vigente únicamente durante su estadía en el país.

Otros puntos que las autoridades también revisarán

Además, para habilitar los traslados internacionales también se verificarán los siguientes puntos