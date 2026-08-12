La Administración del Seguro Social (SSA) ya dio a conocer las fechas de pago correspondientes a agosto 2026 y ya hay tres grupos que deberían haber recibido sus depósitos.

La Administración del Seguro Social (SSA) ya dio a conocer las fechas de pago correspondientes a agosto 2026 y ya hay tres grupos que deberían haber recibido sus depósitos.

Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), quienes nacieron entre el 1 y 10 y aquellos que reciben pagos del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 ya recibieron los pagos correspondientes a octavo mes del 2026.

La SSA aprueba los depósitos para estos beneficiarios: ¿Quiénes cobran este miércoles 19 de agosto?

Este miércoles 19 de agosto cobrarán sus prestaciones todos los beneficiarios que hayan nacido entre el 11 y 20.

El calendario oficial de la SSA está publicado y abarca las fechas de todo el año. La asignación de fechas de forma escalonada busca que los sistemas no se saturan y que cada beneficiario sepa cuándo le corresponde recibir sus pagos.

De esta manera, el calendario para el octavo mes está dispuesto de la siguiente manera:

Beneficiarios del SSI: el 31 de julio.

Beneficiarios que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997: lunes 3 de agosto.

Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 12 de agosto.

Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de agosto.

Nacidos entre 21 y el 31: miércoles 26 de agosto.

La asignación de fechas de forma escalonada busca que los sistemas no se saturan y que cada beneficiario sepa cuándo le corresponde recibir sus pagos. El Cronista

¿Quiénes quedan por cobrar sus beneficios del seguro social en agosto 2026?

Los únicos que aún no recibieron sus pagos son quienes nacieron entre el 21 y 31, que tienen el pago programado para el miércoles 26 de agosto.

Desde el organismo advierten que, si no se reciben los pagos en tiempo y forma, pasados los tres días hábiles realicen un reclamo ante las autoridades para reportar la irregularidad. En ocasiones esto se debe a una desactualización de los datos del sistema.