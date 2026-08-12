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La Administración del Seguro Social (SSA) ya dio a conocer las fechas de pago correspondientes a agosto 2026 y ya hay tres grupos que deberían haber recibido sus depósitos.
Los beneficiarios del Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), quienes nacieron entre el 1 y 10 y aquellos que reciben pagos del Seguro Social desde antes de mayo de 1997 ya recibieron los pagos correspondientes a octavo mes del 2026.
La SSA aprueba los depósitos para estos beneficiarios: ¿Quiénes cobran este miércoles 19 de agosto?
Este miércoles 19 de agosto cobrarán sus prestaciones todos los beneficiarios que hayan nacido entre el 11 y 20.
El calendario oficial de la SSA está publicado y abarca las fechas de todo el año. La asignación de fechas de forma escalonada busca que los sistemas no se saturan y que cada beneficiario sepa cuándo le corresponde recibir sus pagos.
De esta manera, el calendario para el octavo mes está dispuesto de la siguiente manera:
- Beneficiarios del SSI: el 31 de julio.
- Beneficiarios que reciben sus pagos desde antes de mayo de 1997: lunes 3 de agosto.
- Nacidos entre el 1 y el 10: miércoles 12 de agosto.
- Nacidos entre el 11 y el 20: miércoles 19 de agosto.
- Nacidos entre 21 y el 31: miércoles 26 de agosto.
¿Quiénes quedan por cobrar sus beneficios del seguro social en agosto 2026?
Los únicos que aún no recibieron sus pagos son quienes nacieron entre el 21 y 31, que tienen el pago programado para el miércoles 26 de agosto.
Desde el organismo advierten que, si no se reciben los pagos en tiempo y forma, pasados los tres días hábiles realicen un reclamo ante las autoridades para reportar la irregularidad. En ocasiones esto se debe a una desactualización de los datos del sistema.