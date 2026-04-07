El gobernador de Florida, Ron DeSantis firmó hace pocos días una nueva ley agrícola que introduce cambios clave en las normas que regulan la actividad rural, el uso de maquinaria y el desarrollo de tierras agrícolas en el estado. La legislación, conocida como Senate Bill 290 fue presentada como una reforma destinada a fortalecer la industria, reforzar la seguridad y fomentar la conservación de tierras rurales. Uno de los puntos centrales de la ley es la limitación a los gobiernos locales para prohibir equipos agrícolas que funcionan con combustibles tradicionales. La normativa establece que los municipios no podrán impedir el uso de maquinaria impulsada por gasolina o diésel que utilizan diversos trabajadores del sector rural para sus actividades. La legislación también introduce cambios sobre el uso del suelo en áreas agrícolas. Entre las medidas se incluyen disposiciones para "limitar desarrollos inmobiliarios inapropiados de alta densidad" en tierras rurales. Además, se modificaron reglas vinculadas al agroturismo, una actividad que combina la producción agrícola con experiencias recreativas. La ley reduce los trámites para ampliar estas actividades y, consecuentemente, diversificar ingresos. Además, se contempla la ampliación de diversos programas agrícolas y cambios en los préstamos de recuperación tras desastres. Además de las disposiciones agrícolas, la legislación incorpora regulaciones como Su implementación será oficial el próximo 1 de julio.