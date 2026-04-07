Impulsada por el gobernador Ron DeSantis, la ley SB 290 introduce una serie de modificaciones que buscan reducir restricciones, pero también endurecer sanciones en áreas sensibles. Con entrada en vigor prevista para el 1° de julio, el paquete legislativo no solo apunta al sector agrícola, sino que también impacta en la seguridad pública, los permisos y la actividad económica local. Uno de los ejes centrales de la nueva ley agrícola en Florida es la eliminación de trabas que, según el gobierno estatal, limitaban el desarrollo rural. Entre los cambios más relevantes se destacan: Estas medidas buscan fortalecer la industria agrícola en Florida, facilitando la actividad en comunidades rurales y reduciendo la burocracia que enfrentaban los productores. Además, la normativa introduce reglas sobre densidad urbana en municipios pequeños, aunque permite excepciones mediante decisiones unánimes a nivel local. Más allá del campo, la ley SB 290 también endurece aspectos vinculados a la seguridad y la legalidad en trámites clave. Uno de los puntos más importantes es el refuerzo de sanciones en las licencias de conducir comerciales (CDL): A esto se suman nuevas exigencias para servicios como la fumigación, donde aumentan los requisitos de seguro y las multas por incumplimientos. La legislación también introduce modificaciones de fondo en la organización estatal: Estos cambios reflejan una reestructuración más amplia que apunta a redefinir el rol del Estado en sectores estratégicos.