Los Justicia de Estados Unidos vigente una de las leyes más fuertes respecto a la lucha por la custodia parental de un menor de edad y la manutención. Se trata de la Ley del mejor interés del niño o Best Interest of the Child. De acuerdo con los tribunales, un padre puede ser obligado a pagar las cuotas de la escuela privada de sus hijos en un caso de divorcio. En cada caso, los jueces evalúan múltiples factores antes de emitir una resolución sobre qué padre puede proveer el mayor bienestar al niño, y el género del progenitor no es un criterio determinante. La llamada ley del mejor interés del niño es el principio rector que utilizan los tribunales para abarcar todo lo necesario para el desarrollo apropiado del menor. Bajo este estándar, los jueces no solo asignan la tenencia a la madre o padre que consideran adecuado, sino que también determinan quién deberá abonar una manutención mensual. Dentro de esta normativa se incluyen los gastos de la escuela privada en caso de que el menor asista a la institución previo al proceso de divorcio. En los tribunales de Pensilvania, la manutención infantil se calcula según las directrices estatales que se basan en los ingresos de cada progenitor. Si bien las escuelas privadas suelen percibirse como un costo adicional, en muchos casos es fundamental para determinar el bienestar y la estabilidad del niño. Que el tribunal incluya o no la matrícula de la escuela privada depende de varios factores, entre ellos: Un padre deberá hacerse cargo de la manutención y la matrícula, junto con las cuotas, de la escuela privada cuando haya perdido la custodia contra la madre y si el juez lo considera importante para no alterar la calidad de vida del niño. En estos casos, los tribunales suelen mirar: