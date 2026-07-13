Microsoft confirmó el despido de 4.800 empleados a nivel global y anunció que se desprenderá de cuatro estudios de su división Xbox, en una de las mayores reestructuraciones de sus 51 años de historia .

La medida representa el 2,1% de la plantilla mundial de la empresa y se suma a una ola de recortes que también golpeó este año a Amazon y Meta, mientras las tecnológicas redirigen fondos hacia la inteligencia artificial.

¿Qué estudios de videojuegos deja Microsoft?

Compulsion Games, creador de South of Midnight, y Double Fine Productions, responsable de Psychonauts, pasarán a operar como estudios independientes . Ninja Theory y Undead Labs, por su parte, se escindirán para enfocarse en sus franquicias Senua y State of Decay 3.

Un quinto estudio, Arkane Studios —desarrollador de Dishonored y del próximo juego basado en Blade, de Marvel— inició consultas con su sindicato en Francia para definir su futuro dentro del grupo.

Los estudios que dejan de depender de Microsoft:

Compulsion Games (South of Midnight)

Double Fine Productions (Psychonauts)

Ninja Theory (Senua)

Undead Labs (State of Decay 3)

La medida representa el 2,1% de la plantilla mundial de la empresa.

¿Cómo impactan los despidos en la plantilla de la empresa?

De los 4.800 puestos eliminados, 3.200 corresponden a la división Xbox, que incluyó el despido de 1.600 empleados el mismo día del anuncio. Microsoft aclaró que estos roles no fueron reemplazados por inteligencia artificial.

La compañía ya había ofrecido retiros voluntarios a cerca del 7% de su plantilla en Estados Unidos —unos 9.000 empleados— a comienzos de año, en un ajuste que suele repetirse hacia el cierre de su año fiscal en junio.