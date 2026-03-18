Una gran columna de humedad se extenderá durante esta semana desde Hawái hasta Columbia Británica y Washington, acompañada de intensas precipitaciones que encienden las alarmas por inundaciones. Este fenómeno, conocido como río atmosférico, puede causar el desborde de ríos, arroyos y traer consigo lluvias de hasta 100mm. De acuerdo con lo especificado por especialistas de AccuWeather, la lluvia cubrirá toda la región del afectada hasta el viernes, con posibles acumulaciones en las autopistas y calles. Se esperan entre 25 y 100 mm -1 a 4 pulgadas- de lluvia en la mayoría de las zonas de menor altitud del oeste de Washington y el suroeste de Columbia Británica. Es posible que también haya lluvia sobre las Cascadas y hacia el este de Washington, aunque los expertos indican que en estos casos las precipitaciones serán ocasiones y no hay riesgo de acumulación de agua. Según se explica, el patrón está alimentado por una cúpula térmica que en este momento se ubica sobre el suroeste de Estados Unidos e impulsa tormentas y humedad hacia el norte. Este fenómeno genera condiciones muy estables en la atmósfera, favoreciendo el aumento de temperaturas día tras día, por lo que se espera que los valores térmicos estén por encima del promedio en diversos lugares.