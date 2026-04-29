Una empresa japonesa creó una cuchara eléctrica que hace que cualquier comida sepa más salada sin agregar sal. Se llama Electric Salt Spoon, la fábrica Kirin Holdings y usa corriente eléctrica de baja intensidad para potenciar el sabor salado y el umami en sopas, curry y fideos. Esta nueva tendencia que viene de Japón apunta directamente a quienes necesitan reducir el sodio en su dieta sin resignar sabor. El dispositivo ya genera atención internacional como alternativa concreta a la sal de mesa. La Electric Salt Spoon genera un circuito eléctrico que va desde la punta del utensilio hasta la boca del usuario. Ese estímulo activa las papilas gustativas y amplifica la percepción del sabor salado y del umami, sin que el plato contenga más sodio. Tiene tres niveles de intensidad regulables con un botón y funciona tanto como cuchara convencional como con fideos tipo ramen o udon. La punta es desmontable y lavable. Funciona con batería CR2032, con una duración estimada de 20 días. La cuchara está pensada para adultos que buscan reducir el sodio en su dieta diaria, especialmente personas con hipertensión u otras condiciones que requieran restricción de sal. Sin embargo, Kirin Holdings —fuente oficial del producto— detalla una extensa lista de contraindicaciones. El dispositivo no debe usarse en estos casos: Ante cualquier dolor o incomodidad, la empresa recomienda interrumpir el uso de inmediato y consultar a un médico.