Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este viernes, 20 de marzo de 2026, el pozo acumulado arriba a los 50 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 11 20 51 55 63 y el 4 por el MegaBall. Asimismo, para los participantes han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el martes, 24 de marzo de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Las personas que quieran competir a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá escoger entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Los expertos alertan sobre el aumento de la ludopatía y aconsejan establecer límites al jugar. Es crucial no gastar más de lo que se puede permitir y no usar el juego como una vía de escape emocional. Si el juego se convierte en un problema, se recomienda buscar apoyo. El Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece ayuda a través del número 1-800-GAMBLER.