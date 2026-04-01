Estados Unidos cuenta con diversos juegos de azar y quinielas que ofrecen millonarios premios en dólares a quienes acierten las cifras ganadoras. Uno de ellos es el Mega Millions, una de las apuestas más reconocidas del país. Para este martes, 31 de marzo de 2026, el pozo acumulado arriba a los 80 millones. Las cifras ganadoras del último sorteo son 18 35 45 60 65 y el 17 por el MegaBall. Asimismo, para los participantes han optado por activar el número multiplicador por un valor adicional, el Megaplier es el -1x. La próxima fecha en la que se sorteará esta lotería es el viernes, 3 de abril de 2026 a las 23.00 horas. Un dato a tener en cuenta es que el Mega Millions está disponible en todos los estados del país, menos en Alabama, Alaska, Utah, Nevada y Hawái. Las personas que quieran participar a este sorteo deberán adquirir un boleto de la lotería y elegir cinco números, del 1 al 70 y el MegaBall dorado, que va del 1 al 25. El ganador del primer premio podrá seleccionar entre dos formas de pago, que puede ser anual, que consiste en un pago inmediato seguido de 29 pagas anuales más un 5% por año en concepto de intereses, o un pago en efectivo. Las dos alternativas de cobro están sujetas a impuestos que variarán en base al estado. Expertos advierten sobre la importancia de establecer límites claros al jugar, ya que la falta de control puede llevar a la ludopatía. Se recomienda fijar un presupuesto y no excederlo, así como evitar el juego como una forma de escapar de problemas emocionales. Además, es fundamental informarse sobre los riesgos asociados al juego y buscar ayuda si es necesario. Para quienes necesiten apoyo, el Consejo Nacional sobre Problemas con el Juego ofrece asistencia a través del número 1-800-GAMBLER.