Los viajeros de Los Ángeles, Dallas, Texas, Nueva York, Chicago y el resto de Estados Unidos que tengan pensado volar internacionalmente en septiembre tendrán que considerar que no todos los pasaportes son aptos para realizar este tipo de traslados.

La tarjeta pasaporte, conocida como passport card, es un documento que acredita la ciudadanía estadounidense y la identidad del titular. Sin embargo, tiene una limitación clara: no puede utilizarse para viajar fuera de Estados Unidos.

En qué situaciones Estados Unidos acepta la tarjeta pasaporte

La tarjeta pasaporte es un documento de plástico, con el tamaño aproximado de una tarjeta de crédito y sin páginas de viaje.

Puede utilizarse para viajar a Canadá, México, Bermudas y determinados destinos del Caribe, siempre que el viaje se realice por tierra o por mar.

Su validez es exactamente igual que la de la tarjeta pasaporte (10 años para adultos), pero no puede utilizarse para volar fuera de Estados Unidos. De presentarlo, las autoridades denegarán el viaje.

La libreta pasaporte es la única que puede utilizarse para volar internacionalmente. Shutterstock

Libreta pasaporte vs tarjeta pasaporte: cuáles son las diferencias

La diferencia más notable es que la libreta tiene páginas de visa americana y puede utilizarse para volar fuera del país, mientras que la tarjeta sólo cumple fines identificatorios y es aceptada para determinados viajes terrestres o marítimos. Además, la libreta pasaporte es más costosa que la tarjeta pasaporte.