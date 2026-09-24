No todo el dinero que entra en un año llega en forma de sueldo. Quien trabaja por su cuenta, cobra intereses, invierte o recibe pagos por apps se encuentra, tarde o temprano, con un papel del que muchos escuchan hablar, pero pocos entienden del todo: el Formulario 1099.

Qué es el Formulario 1099

El Formulario 1099 es un comprobante informativo que se usa en Estados Unidos para reportar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) los ingresos que no provienen de un sueldo en relación de dependencia. A diferencia del W-2, que informa el salario de un empleado, el 1099 cubre la plata que entra por otras vías.

En la mayoría de estos ingresos no hubo retención de impuestos. Nadie descontó nada por adelantado, así que la responsabilidad de declararlos y, en muchos casos, pagar por ellos recae en quien los recibió.

Los tipos de 1099 más comunes

No existe un único 1099, sino toda una familia de formularios según el tipo de ingreso:

1099-NEC: para el trabajo independiente o por cuenta propia (el clásico del freelance o el contratista).

1099-MISC: para otros pagos, como alquileres o premios.

1099-K: para los cobros a través de plataformas y apps de pago o tarjetas.

1099-INT: para los intereses (por ejemplo, los que paga un banco).

1099-DIV: para dividendos e inversiones.

1099-R: para jubilaciones y planes de retiro.

El Formulario 1099 informa al IRS ingresos que no vienen de un sueldo fijo. Fuente: Shutterstock. Pamela Au

Quiénes lo reciben

En general, reciben un 1099 los trabajadores independientes, freelancers y trabajadores de la economía de plataformas (por ejemplo, quien maneja para una app), además de inversores, ahorristas con intereses o dividendos y jubilados con ciertos planes de retiro. En todos los casos, quien paga envía una copia al contribuyente y otra al IRS.

Cuánto hay que ganar para recibirlo: los nuevos umbrales

Los montos a partir de los cuales corresponde emitir un 1099 cambiaron con la reforma fiscal de 2025. Los principales:

1099-NEC y 1099-MISC: el umbral, que históricamente era de USD 600 , sube a USD 2.000 a partir de 2026 (y se ajustará por inflación desde 2027). Para el año fiscal 2025, todavía rige el piso de USD 600.

1099-K: se restablecieron los umbrales de USD 20.000 y 200 transacciones para que las plataformas estén obligadas a informar.

1099-INT: los bancos suelen emitirlo a partir de montos bajos de intereses (por lo general, desde USD 10).

Por qué IRS obliga a declarar estos ingresos

Aunque no haya habido retención, esos ingresos son gravables y deben incluirse en la declaración anual (el Formulario 1040). El IRS recibe su propia copia del 1099, así que cruza la información con lo que declara el contribuyente.

Dos consecuencias importantes:

En el caso del 1099-NEC , además del impuesto a la renta, suele corresponder el impuesto de trabajo por cuenta propia (que cubre Seguro Social y Medicare).

Aun si no llega el formulario, o si el monto quedó por debajo del umbral, el ingreso igual debe declararse. No recibir el papel no exime de la obligación.

Qué hacer si hay un error o no llega el Formulario 1099

Si el 1099 tiene datos equivocados (montos o número de identificación), conviene pedir al emisor una corrección antes de presentar la declaración. Y si el ingreso existió, pero el formulario no llegó, hay que declararlo igual, con los registros propios como respaldo.