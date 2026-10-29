En plena Guerra Fría, Estados Unidos impulsó un experimento militar con el objetivo de crear un sistema de comunicaciones que no pudiera ser intervenido.

En 1963, la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó adelante uno de los experimentos espaciales más particulares de la Guerra Fría. Lanzó millones de diminutas agujas de cobre a la órbita terrestre con el propósito de crear un anillo artificial alrededor del planeta.

La iniciativa se conoció como el Proyecto West Ford y buscaba desarrollar un sistema de comunicaciones capaz de funcionar incluso cuando las transmisiones tradicionales fueran interrumpidas.

¿Por qué Estados Unidos lanzó millones de agujas de cobre al espacio en 1963?

El Proyecto West Ford comenzó desarrollarse a finales de la década de 1950 en el Laboratorio Lincoln del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) con el respaldo de la Fuerza Aérea estadounidense.

En plena Guerra Fría, el Ejército necesitaba garantizar que sus comunicaciones pudieran mantenerse activas frente a posible ataques enemigos o interrupciones naturales.

En ese momento, las comunicaciones de radio de larga distancia dependían en parte de la ionosfera, una región de las atmósfera que permite reflejar determinadas ondas de radio, un sistema que podía verse afectado por:

Interferencias.

Perturbaciones solares.

Intentos de bloqueo.

En plena Guerra Fría, Estados Unidos impulsó un experimento militar con el objetivo de crear un sistema de comunicaciones que no pudiera ser intervenido. Magnific

¿Cómo se construyó el anillo de agujas de cobre alrededor de la Tierra?

El experimento consistió en lanzar al espacio un dispositivo que contenía cientos de millones de pequeños filamentos de cobre, diseñados para dispersarse progresivamente y formar un cinturón artificial en órbita.

Según los registros históricos del proyecto, las agujas tenían las siguientes características:

Cantidad: aproximadamente 480 millones de agujas de cobre, cifra citada en registros técnicos del programa.

Longitud: alrededor de 1,78 centímetros cada una.

Grosor: aproximadamente 18 micrómetros en la versión utilizada en 1963.

Altitud: una órbita de unos 3.640 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Función: reflejar determinadas señales de radio para permitir comunicaciones a larga distancia

El primer intento se realizó en octubre de 1961, pero fracasó porque el mecanismo de dispersión no funcionó correctamente, ya que en lugar de distribuirse, las agujas permanecieron agrupadas.

El segundo intento tuvo lugar en mayo 1963. Según un informe oficial de la NASA, el dispositivo fue lanzado el 9 de mayo y las agujas comenzaron a liberarse al día siguiente.

El cinturón terminó de rodear la tierra el 18 de junio de ese mismo año, aproximadamente 40 días después del lanzamiento.

El experimento consistió en lanzar al espacio un dispositivo que contenía cientos de millones de pequeños filamentos de cobre, diseñados para dispersarse progresivamente y formar un cinturón artificial en órbita. SNEHIT PHOTO

¿Qué resultados obtuvo Estados Unidos con el Proyecto West Ford?

El experimento logró demostrar que era posible transmitir información mediante señales de radio reflejadas en las pequeñas agujas de cobra.

De acuerdo con el informe anual de la NASA de 1963, los investigadores consiguieron establecer comunicaciones entre dos estaciones estadounidenses.

Camp Parks, California: una de las estaciones utilizadas para las pruebas.

Westford, Massachusetts: sede de una antena de comunicaciones construida para apoyar el proyecto.

Las pruebas permitieron transmitir voz, mensajes por teletipo y datos digitales de alta velocidad. De hecho, el experimento fue calificado como exitoso. La agencia espacial también confirma que el radiotelescopio de Westford, construido en 1961, continuó utilizándose posteriormente para distintas investigaciones científicas y tecnológicas.

¿Por qué el anillo de cobre generó preocupación entre los científicos?

Desde sus primeras etapas, el Proyecto West Ford recibió críticas de astrónomos e investigadores internacionales, que cuestionaban las posibles consecuencias de liberar millones de objetos metálicos al espacio.

Las principales preocupaciones eran:

Las agujas podían afectar las observaciones realizadas mediante telescopios ópticos y radiotelescopios.

La dispersión de millones de objetos artificiales generaba interrogantes sobre sus consecuencias a largo plazo.

Algunos investigadores cuestionaban que Estados Unidos realizara experimentos de esta magnitud sin establecer previamente mecanismos internacionales de consulta.

Existía preocupación por las consecuencias de desarrollar proyectos espaciales vinculados con la defensa nacional.

¿Qué pasó con las millones de agujas de cobre que rodeaban la Tierra?

El proyecto West Ford fue concebido como un experimento temporal y no como una infraestructura permanente de comunicaciones.

Tras demostrar que era posible reflejar señales de radio mediante pequeños objetos metálicos en órbita, el programa no avanzó hacia la creación de nuevos cinturones permanentes.

Con el tiempo, las agujas comenzaron a dispersarse y su concentración disminuyó.