Esta señal de tránsito es poco conocida entre los conductores y es muy importante para evitar accidentes.

Las señales de tránsito cumplen un papel fundamental para garantizar la seguridad vial y ordenar la circulación. Sin embargo, algunas son poco frecuentes y muchos conductores desconocen qué indican cuando las encuentran en el camino.

Una de ellas es la señal amarilla con una cruz, un riel y un guion , un cartel preventivo que suele generar confusión y que puede marcar la diferencia entre una conducción segura y una maniobra de riesgo cerca de las vías del tren.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla con una cruz, un riel y un guion?

Esta señal es una advertencia de proximidad a un cruce ferroviario y anticipa que el conductor se acerca a un lugar donde una vía férrea intersecta el camino.

La cruz representa el cruce ferroviario, el riel simboliza las vías del tren y el guion indica la cercanía del paso a nivel.

Al tratarse de una señal preventiva, su objetivo es que los conductores reduzcan la velocidad, incrementen la atención y se preparen para cruzar de manera segura.

¿Dónde suele encontrarse esta señal?

Conocer las señales de tránsito evita multas y accidentes. ChatGPT

La señal amarilla con una cruz, un riel y un guion suele instalarse antes de:

Pasos a nivel.

Cruces ferroviarios sin barreras.

Sectores con visibilidad reducida.

Caminos rurales o rutas donde circulan trenes.

Su presencia permite advertir con anticipación que el conductor deberá extremar los cuidados antes de atravesar las vías.

¿Qué deben hacer los conductores cuando la ven?

Al encontrarse con esta señal, los automovilistas deben extremar las precauciones antes de llegar a las vías.

Las principales recomendaciones son:

Reducir la velocidad al aproximarse al cruce.

Observar ambos sentidos de la vía férrea.

Respetar las barreras, luces y señales sonoras , si las hubiera.

No intentar cruzar cuando se aproxima un tren.

Nunca detenerse sobre las vías.

Estas medidas ayudan a disminuir el riesgo de accidentes en uno de los puntos más peligrosos para la circulación vehicular.

El error que muchos conductores cometen

Uno de los errores más frecuentes consiste en confundir esta señal con otra advertencia vial o ignorarla por considerar que no representa un peligro inmediato.

También es habitual que algunos conductores no reduzcan la velocidad o crucen las vías sin verificar si se aproxima un tren.

Las autoridades de tránsito recuerdan que un tren necesita una distancia considerable para detenerse, por lo que siempre tiene prioridad de paso en los cruces ferroviarios.