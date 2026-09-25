Una carta abierta firmada por más de 160 deportistas y figuras públicas de Irlanda reavivó el debate sobre la presencia de Israel en el fútbol europeo. Los firmantes le piden a la selección irlandesa que no dispute sus partidos ante Israel por la Liga de Naciones de la UEFA, en el marco de los conflictos en Gaza.

Qué dice la carta

El texto, difundido en septiembre de 2026, reúne la firma de más de 160 atletas y personalidades del deporte irlandés que instan a los jugadores de la selección a negarse a disputar los encuentros frente a Israel. El mensaje central de los firmantes es que, en este contexto, “no jugar sería lo más deportivo que podrían hacer”.

La iniciativa fue impulsada por el colectivo activista Irish Sport for Palestine, que llamó a los futbolistas a “actuar de forma colectiva, con conciencia, y a rehusarse a participar” en los próximos partidos. La carta sumó firmas de figuras reconocidas de distintas disciplinas, lo que amplificó su repercusión.

Cuándo y dónde se juegan los partidos

Irlanda e Israel comparten grupo en la Liga de Naciones de la UEFA. Como Israel juega sus encuentros de local en sedes neutrales por motivos de seguridad, los cruces están programados para finales de septiembre de 2026 en Hungría y para el 4 de octubre en Serbia, ambos a puertas cerradas, sin público.

Más de 160 deportistas irlandeses firmaron una carta abierta para pedir a la selección de fútbol que boicotee su partido contra Israel. Fuente: Shutterstock. LiamMurphyPics

La postura de la delegación irlandesa y la dura respuesta de la Federación israelí

La Federación de Fútbol de Irlanda (FAI) había pedido en su momento a la UEFA que suspendiera a Israel, pero el reclamo no prosperó. Ante ese escenario, la FAI resolvió cumplir con sus obligaciones deportivas y disputar los partidos, al advertir que no presentarse tendría un “impacto profundo” en el desarrollo y el futuro del fútbol irlandés, además del riesgo de sanciones de la UEFA.

En la misma línea, en la previa de los encuentros, el entrenador irlandés Heimir Hallgrímsson declaró que “ninguno de nosotros se siente cómodo jugando en estos partidos” y sostuvo que “no estamos jugando con el genocidio, estamos jugando contra el genocidio”.

“Lamentablemente, todavía no hemos encontrado una cura para la estupidez, la ignorancia y la hipocresía que demuestra el entrenador de la selección de la República de Irlanda. No estamos jugando con ignorancia, hipocresía y estupidez, estamos jugando contra el entrenador que las encarna”, respondió con dureza la Federación de Fútbol de Israel (IFA) a través de un comunicado.

El respaldo del primer ministro de Irlanda

El cruce llegó hasta la política. El Taoiseach (primer ministro) de Irlanda, Micheál Martin, salió a respaldar al seleccionador y calificó de inaceptables los dichos de la Federación israelí.

“Creo que esas declaraciones son inaceptables. Deberían retirarse”, sostuvo el máximo mandatario irlandés desde Nueva York, en el marco de la Asamblea General de la ONU.