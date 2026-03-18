Las normas del Registro Civil en Alabama sobre nombres de recién nacidos establecen límites claros que impactan directamente en las opciones de los padres a la hora de registrarlos. Aunque la legislación permite cierta libertad, existen restricciones específicas que impiden registrar nombres específicos. Uno de los puntos más relevantes es la prohibición de utilizar títulos nobiliarios o elementos no reconocidos que invalidan muchos nombres en Estados Unidos, lo que marca un límite concreto frente a decisiones personales de las familias. La normativa vigente permite que los padres elijan el nombre que deseen para sus hijos, pero establece limitaciones sobre ciertas opciones. Entre ellas, se destaca que debe ajustarse al alfabeto del inglés. En este marco, quedan excluidas aquellas opciones que incluyan títulos nobiliarios o designaciones de jerarquía, ya que no son considerados nombres propios válidos dentro del sistema administrativo. Esto impide inscripciones con referencias como “Rey”, “Duque” y “Príncipe”. El Código Administrativo de Alabama también establece restricciones técnicas sobre la escritura de los nombres. Solo se permiten letras del alfabeto inglés, guiones y apóstrofes en los certificados de nacimiento. Esto implica que no pueden utilizarse elementos como: Estas limitaciones buscan garantizar uniformidad en los registros oficiales y evitar problemas administrativos o legales en la identificación de las personas. Así como las autoridades estatales establecen límites en cuanto al registro de un bebé, también otorgan libertades respecto a los apellidos. Los padres pueden elegir cualquier apellido para el niño, incluso si no coincide con el de ninguno de ellos. Esta flexibilidad permite una amplia variedad de combinaciones familiares, aunque siempre bajo las reglas formales del sistema. El objetivo es equilibrar la libertad de elección con la necesidad de mantener registros claros, coherentes y legalmente válidos. Las disposiciones del Código Administrativo forman parte del sistema de estadísticas vitales del estado y son aplicadas en cada inscripción de nacimiento. Esto significa que cualquier nombre que no cumpla con los requisitos puede ser rechazado al momento del registro. En la práctica, estas normas obligan a los padres a ajustar sus elecciones a criterios legales definidos, lo que limita el uso de títulos, símbolos o formas no convencionales, incluso cuando exista la intención de personalizar al máximo el nombre del recién nacido.