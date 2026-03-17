En el estado de Indiana la ley establece que para registrar a un recién nacido, el apellido paterno no siempre tiene prioridad, especialmente cuando no existe una unión legal entre los progenitores. Se trata de una norma que cambia por completo las reglas del juego a nivel civil y familiar. Esta normativa apunta a que cuando los padres no están casados ante la ley, los recién nacidos serán registrados con el apellido de la madre en vez de con el del padre. En Estados Unidos, cuando una pareja no está casada, el apellido de la madre se incorpora de manera automática en el certificado de nacimiento oficial. En estos casos, el apellido del padre no se suma al documento por lo que no queda reflejado el parentesco legal. Esto sucede porque la normativa establece que solo cuando la paternidad sea reconocida legalmente, ambos padres pueden decidir si se incluye el apellido del padre. El recién nacido podrá ser registrado con el apellido del padre en distintas situaciones. La primera opción es el matrimonio: si los padres están casados no se pone en discusión y si el bebé nació dentro de los 300 días posteriores al divorcio, el apellido paterno se puede incluir. Por otro lado, el padre también puede hacer una declaración jurada de paternidad en el hospital, dentro de las 72 hs posteriores al nacimiento para reconocer legalmente su paternidad. Este trámite se puede llevar a cabo en otros momentos: en el departamento de salud, antes de que el niño sea mayor de edad; y puede pasar a determinación del juzgado si se presenta una acción de paternidad ante una sede judicial.