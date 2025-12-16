La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es el organismo encargado de velar por la seguridad de los comestibles en Estados Unidos, advirtiendo en su sitio web oficial sobre todos los productos comestibles o relacionados que podrían perjudicar a los consumidores.

En ese sentido, la agencia gubernamental advirtió sobre un retiro de cacerolas de aluminio por tener el potencial de estar contaminadas con plomo, metal que puede filtrarse en los alimentos y convertirse en un gran riesgo para la salud.

Se brindaron entonces instrucciones para identificar los artículos perjudicados y se detallaron los pasos a seguir en caso de haberlos adquirido.

Alerta nacional | Retiraron estas ollas populares por estar contaminadas con plomo

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por Town Food Service Equipment Co. las cacerolas retiradas son de cuatro tamaños todas con un mango de acero chapado y remachado. Las afectadas tienen los siguientes números de SKU (código interno de identificación)

Cacerola de aluminio de 1 cuarto de galón marca Town - SKU: 843784003559

Cacerola de aluminio de 1, 1/2 cuarto de galón marca Town - SKU: 843784003566

Cacerola de aluminio de 2 cuartos de galón marca Town - SKU: 843784003573

Cacerola de aluminio de 3 cuartos de galón marca Town - SKU: 843784003580

Todas estas ollas se distribuyeron en las siguientes locaciones AL, AR, AZ, CA, CO, FL, GA, IL, KY, LA, MA, MD, ME, MI, MN, MO, MS, NC, NJ, NM, NV, NY, OH, OK, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, VT, WA, WV, Puerto Rico y la ciudad de Quebec, Canadá

Se retiraron cuatro tamaños de ollas diferentes. Fuente: archivo. sergio_kumer

Por qué estas ollas pueden ser peligrosas para los consumidores

Según se indica, el retiro se produjo después de un muestreo de FDA donde se identificó que los productos terminados contenían plomo lixiviable.

“El plomo es tóxico para los humanos y puede afectar a personas de cualquier edad o estado de salud, y no existe un nivel seguro conocido de exposición al plomo”, indica el comunicado oficial.

En ese sentido, la ingesta de alimentos contaminados por plomo puede aumentar los niveles de este metal en la sangre.

“En niveles más altos de exposición al plomo, las personas pueden experimentar fatiga, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómitos o cambios neurológicos”, señaló la compañía.

Que debo hacer si compre estas ollas con plomo

La indicación para los consumidores que compraron estos artículos es devolverlos a su lugar de compra para obtener un reembolso completo

La información de contacto es