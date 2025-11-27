Las autoridades pidieron retirar este producto de los puntos de venta y evitar su consumo.

Las autoridades y una reconocida cadena minorista tomaron la decisión de suspender un café muy popular tras detectar un posible riesgo para la salud de los consumidores. La medida preventiva afecta a varios estados y busca evitar incidentes graves.

El anuncio, que cuenta con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos ( FDA ), fue emitido después de que se identificara un peligro que podría derivar en lesiones severas, incluido el riesgo de perforación intestinal. La compañía inició de inmediato una investigación interna para determinar el origen del problema.

¿Qué café muy popular fue suspendido y cuál es el riesgo de perforación intestinal?

El retiro voluntario se aplica a tres lotes del Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, distribuido exclusivamente en Dollar General entre el 9 y el 21 de julio de 2025 . La razón es que es posible que exista la presencia de fragmentos de vidrio en el interior del producto.

La medida preventiva afecta a varios estados y busca evitar incidentes graves. Foto: Archivo.

Consumir estos fragmentos podría ocasionar lesiones graves, como daños dentales, cortes en boca o garganta, e incluso perforación intestinal. No se han reportado casos confirmados de personas afectadas hasta el momento.

Detalles del producto afectado:

UPC : 876941004069

: 876941004069 Lotes : L-5163 (vencimiento 12/13/2026), L-5164 (vencimiento 12/13/2026), L-5165 (vencimiento 12/14/2026)

: L-5163 (vencimiento 12/13/2026), L-5164 (vencimiento 12/13/2026), L-5165 (vencimiento 12/14/2026) Ubicación de la información: alrededor del cuello del envase

El retiro voluntario se aplica a tres lotes del Clover Valley Instant Coffee de ocho onzas, distribuido exclusivamente en Dollar General entre el 9 y el 21 de julio de 2025. Foto: Archivo.

¿Qué hacer si compraste este café muy popular con riesgo de perforación intestinal?

Tanto la empresa como las autoridades recomiendan que los consumidores desechen el producto de inmediato y soliciten un reembolso. Para ello, pueden contactar a Dollar General por correo electrónico (customercare@dollargeneral.com) o al teléfono 1-888-309-9030, disponible todos los días de 6 a.m. a 1 a.m. CST.

Pasos para reclamar el reembolso