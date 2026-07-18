Estados Unidos prohibirá la entrada y salida del territorio nacional a ciudadanos y extranjeros que no hayan cumplido con un trámite específico relacionado con su pasaporte, en un contexto de controles migratorios más rigurosos. Las autoridades subrayan que la falta del documento vigente puede obstaculizar el embarque en vuelos o el cumplimiento de los controles fronterizos.

La advertencia es contundente: un pasaporte caducado o incluso en trámite de renovación carece de validez automáticamente. Esto excluye a miles de individuos del sistema de viajes internacionales hasta que finalicen el trámite y obtengan un nuevo documento.

¿Cómo proceder con la renovación del pasaporte y eludir la restricción de ingreso o salida impuesta por Estados Unidos?

Con el objetivo de prevenir que Estados Unidos restrinja el ingreso o la salida del país, resulta fundamental llevar a cabo la renovación del pasaporte previa al viaje. El Gobierno permite la gestión de este trámite de manera online en circunstancias específicas, siempre y cuando el documento haya sido emitido por un período de 10 años y no haya expirado hace más de cinco años .

La advertencia es contundente: un pasaporte caducado o incluso en trámite de renovación carece de validez automáticamente.

Requisitos esenciales para la renovación de documentos

Tener más de 25 años

Contar con el pasaporte actual en buen estado

No haberlo reportado como perdido o robado

Completar la solicitud de forma personal

Además, se requiere una foto digital, datos completos y un medio de pago (costo base de u$s 130). Asimismo, es fundamental no poseer viajes dentro de las próximas seis semanas , dado que el proceso estándar no se lleva a cabo de manera inmediata.

¿Cuáles son las razones de la prohibición de salida y entrada en Estados Unidos con pasaporte caducado?

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a quienes carezcan de un pasaporte vigente, puesto que es el único documento aceptado para cruzar fronteras internacionales. Sin el cumplimiento de este requisito actualizado, ninguna aerolínea autoriza el embarque, ni se puede llevar a cabo el control migratorio.

Aun si la fecha de vencimiento es reciente, el documento deja de ser considerado válido. A esto se añade que, al iniciar el proceso de renovación, el pasaporte anterior se torna automáticamente inválido, lo cual deja a quienes hayan delayado este trámite temporalmente sin la posibilidad de viajar.