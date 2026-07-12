El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha ratificado una disposición oficial que podría incluir visitas domiciliarias a individuos y familias en Estados Unidos. Este procedimiento se activa únicamente en circunstancias específicas asociadas con procedimientos fiscales no cumplidos.

Aunque el primer contacto se realiza, por lo general, a través de correspondencia postal, determinadas omisiones exigen al organismo recaudador federal proseguir con verificaciones adicionales. En caso de identificar irregularidades considerables, el proceso puede evolucionar hacia inspecciones presenciales.

IRS realiza visitas domiciliarias y aplica sanciones a quienes no cumplieron con este procedimiento.

La agencia ha comunicado que estas visitas están dirigidas a contribuyentes que han omitido el pago de impuestos federales o que no han respondido a comunicaciones anteriores, lo cual da lugar a exámenes formales denominados auditorías. Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre la revisión en curso.

Posteriormente, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar información, analizar documentos y llevar a cabo la auditoría generada por la omisión. Según el IRS, son procedimientos poco frecuentes, aunque necesarios cuando surgen interrogantes sobre lo declarado.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha ratificado una disposición oficial que podría incluir visitas domiciliarias a individuos y familias en Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuáles son los canales oficiales empleados por el IRS

Llamadas autorizadas posteriores a la notificación escrita.

Correspondencia enviada a través del Servicio Postal de EE.UU.

Fax destinado a la verificación de información laboral .

Nunca a través de redes sociales, mensajes privados o solicitudes de pago poco comunes.

¿Qué acciones deben tomar las familias frente a las inspecciones del IRS?

En los casos relacionados con impuestos federales olvidados, son principalmente los agentes de ingresos quienes tienen la responsabilidad de llevar a cabo los exámenes fiscales (auditorías) y de supervisar los registros financieros pertinentes.

Durante la visita, el agente tiene la autoridad de solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial, así como de comunicarse con terceros si lo considera pertinente. El IRS destaca que nunca exige pagos inmediatos, no retira licencias y no realiza amenazas de acciones policiales mediante llamadas automáticas.