Para viajar a Estados Unidos es necesario cumplir con una serie de requisitos migratorios que pueden variar según la nacionalidad del visitante y el motivo del viaje.

Para viajar a Estados Unidos es necesario cumplir con una serie de requisitos migratorios que pueden variar según la nacionalidad del visitante y el motivo del viaje.

En el caso de los ciudadanos argentinos, deben contar con un pasaporte vigente y la mayoría deben tramitar una visa antes de abordar el vuelo con destino a Estados Unidos.

Por lo tanto, es necesario asegurarse de que el pasaporte cuente con la vigencia necesaria para poder viajar. En algunos casos, puede ser necesario renovarlo para evitar inconvenientes en los puntos de control migratorio.

Requisitos de ingreso a Estados Unidos para argentinos

Los ciudadanos argentinos que viajan a Estados Unidos por turismo, negocios, estudio o trabajo deben cumplir con los requisitos migratorios establecidos por las autoridades estadounidenses.

Actualmente, Argentina no forma parte del Programa de Exención de Visas, por lo que la mayoría de los viajeros necesita tramitar una visa antes de ingresar al país.

Para ingresar a Estados Unidos, los argentinos tienen que poder presentar:

Pasaporte argentino vigente

Visa estadounidense válida correspondiente al motivo de viaje

Demostrar el propósito del viaje

Actualmente, Argentina no forma parte del Programa de Exención de Visas, por lo que la mayoría de los viajeros necesita tramitar una visa antes de ingresar al país. Fuente: Shutterstock

Paso a paso para renovar el pasaporte argentino

El pasaporte argentino debe renovarse cada 10 años. Se realiza de manera presencial y se debe contar con un Documento de Identidad Nacional vigente a la vigente.

Solicitar un turno a través de los canales habilitados del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer) Presentarse el día del turno con el DNI vigente y el pasaporte anterior Abonar la tasa correspondiente Verificar los datos personales, realizar la toma de fotografía, firma y huellas dactilares Esperar la entrega del nuevo pasaporte

Paso a paso para solicitar la visa desde Argentina

Aquellos argentinos que viajen a Estados Unidos por razones de turismo o negocios, tendrán que solicitar una visa B1/B2 antes.