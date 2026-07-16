El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, segundo más grande de todo Estados Unidos, mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario escolar 2026-2027, donde se especifica la fecha pautada en la que finalizará el receso para estudiantes y se reanudará la actividad para todos los alumnos.

Los más de 520.000 jóvenes y niños que se forman en este distrito se encuentran de vacaciones desde el 10 de junio de este año, día en el que concluyó formalmente el período educativo 2025-2026. Aquí te contamos qué día cae la fecha de regreso y otras fechas destacadas del calendario.

Las vacaciones de los estudiantes se extenderán hasta el 12 de agosto: lo confirmó educación

El regreso a clases está pautado recién para el miércoles 12 de agosto , de acuerdo con lo aprobado previamente por la Junta de Educación.

El 11 de agosto será día de asueto estudiantil debido a que está destinado a la capacitación docente.

En ese sentido, el ciclo lectivo se extenderá hasta el 4 de junio de 2027, momento en el que nuevamente se dará por cerrada esta etapa para luego dar inicio al período 2027-2028.

Las clases se reanudarán el 12 de agosto en el distrito.

Feriados que se observarán para todos los estudiantes

Los días feriado dentro de este calendario están pautados de la siguiente manera

4 de septiembre: Día de la Admisión Estatal

7 de septiembre: Día del Trabajo

11 de noviembre: Día de los Veteranos

18 de enero: Día de Martin Luther King

15 de febrero: Día de los Presidentes

32 de mayo: Día de Conmemoración a los Soldados Caídos

18 de junio: Dia de la Emancipación.

¿Qué escuelas pertenecen a este distrito?

El distrito se conforma por 710 millas cuadradas, abarcando en su mayoría a la ciudad de Los Ángeles junto con 25 otras ciudades y áreas no incorporadas del condado.