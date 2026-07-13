Estados Unidos mantiene una excepción poco conocida que permite a ciertos pasajeros abordar vuelos dentro del país aún con el pasaporte vencido, siempre que cumplan condiciones específicas.

La política, aplicada en los controles de seguridad aeroportuaria, establece que el documento puede aceptarse como identificación en vuelos nacionales si el vencimiento no supera un determinado período.

Estados Unidos permitirá abordar vuelos con pasaportes vencidos

De acuerdo con la normativa oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), algunos pasaportes vencidos pueden aceptarse como identificación para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos, siempre que el documento sea auténtico, esté vinculado al pasajero y su vencimiento no exceda dos años.

El documento no es válido para viajes internacionales, no obstante, puede ser utilizado como identificación dentro del país bajo determinadas normas de seguridad. La finalidad visible es prevenir que individuos queden varados en el país por falta de otra identificación vigente.

Ciertos pasaportes vencidos pueden aceptarse como identificación en vuelos nacionales si el vencimiento no supera un determinado período. Fuente: El Cronista.

¿Existe una alternativa para los que no tienen identificación válida y reconocida?

De acuerdo con las directrices oficiales, a partir del 1 de febrero de 2026, en caso de no poder presentar la identificación válida requerida en un punto de control de la TSA, se ofrecerá la opción de abonar una tarifa de 45 dólares para acceder a TSA ConfirmID.

La TSA se encargará de autenticar su identidad para facilitar el inicio del procedimiento de control de seguridad en el aeropuerto.