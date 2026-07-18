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La cocina contemporánea continúa su proceso de evolución y un nuevo dispositivo se presenta como una alternativa a uno de los electrodomésticos más renombrados de los años recientes.
La marca HDC ha revelado su innovador horno inteligente con freidora de aire HAF-SO30LBK, un equipo multifuncional que integra tecnología de vanguardia con comodidad para preparar diversos platillos en un único aparato.
El innovador electrodoméstico inteligente que prepara diversos platillos de distintas formas
El modelo HAF-SO30LBK de HDC se distingue por incorporar múltiples funciones en un solo dispositivo, lo que lo posiciona como una opción más integral que la freidora de aire convencional. Entre sus características más relevantes se encuentran:
- Función de freidora de aire (air fryer).
- Horno convencional.
- Grill para dorar alimentos.
- Programas automáticos de cocción.
Esto posibilita la preparación de desde platos sencillos hasta recetas más sofisticadas sin requerir la sustitución de equipos.
Este innovador aparato pone fin a la era de la freidora de aire convencional
La freidora de aire ha experimentado un notable auge debido a su capacidad para cocinar con una menor cantidad de aceite; sin embargo, este nuevo horno inteligente lleva la innovación un paso más allá.
Sus beneficios abarcan:
- Mayor capacidad para cocinar porciones abundantes.
- Más versatilidad en los distintos métodos de preparación.
- Mejor control de temperatura y tiempos de cocción.
De este modo, proporciona una respuesta más integral para el uso cotidiano.