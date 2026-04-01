Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros naturalizados que hayan perdido su pasaporte y no lo hayan reportado ni solicitado su reemplazo, ya que ese documento queda automáticamente invalidado para viajar. La medida apunta a evitar fraudes y reducir riesgos de robo de identidad asociados a documentos extraviados. Según el Departamento de Estado, cualquier pasaporte válido que se reporte como perdido o robado se cancela oficialmente y deja de ser apto para viajes internacionales, incluso si luego es recuperado. Sin un reemplazo vigente, la persona no podrá salir ni ingresar al país. Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida del país en estos casos porque un pasaporte perdido puede ser utilizado de forma fraudulenta. Por eso, las autoridades exigen reportarlo de inmediato y tramitar uno nuevo para mantener la validez del documento. No reportar la pérdida implica que el pasaporte sigue figurando como activo en el sistema, lo que expone al titular a riesgos legales y operativos. Además, si el documento ya fue cancelado pero no se solicitó reemplazo, la persona queda sin un documento válido para viajar. Para evitar que Estados Unidos prohíba viajar, el titular debe completar dos pasos clave de forma inmediata: El trámite puede hacerse a través del formulario DS-64 en línea o por correo. Si se realiza online, el documento se cancela en un día hábil. Por correo, el proceso puede demorar varias semanas. Para obtener un nuevo pasaporte, es obligatorio presentar el formulario DS-11 en persona, detallando cómo y dónde se perdió el documento. Si falta información, la solicitud puede quedar en pausa hasta completar los datos requeridos.