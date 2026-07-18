Las cáscaras de limón y el vinagre son dos ingredientes presentes en casi todas las cocinas con usos que exceden lo meramente culinario.

Cuando se combinan pueden crear una mezcla complementaria a la limpieza del hogar, que aprovecha tanto las propiedades naturales del vinagre como el aroma natural cítrico del limón.

Mezclar cáscaras de limón y vinagre en un frasco: para qué sirve

Cuando las cáscaras de limón se dejan reposar varios días dentro de un frasco lleno de vinagre, el líquido adquiere parte del aroma de la fruta y puede emplearse como un limpiador casero

Puede usarse para

Asear mesadas

Desengrasar superficies

Eliminar restos de jabón

Limpiar griferías

Neutralizar malos olores

La mezcla puede usarse para asear diversas superficies. Fuente: Shutterstock brizmaker

Cómo se prepara esta mezcla de vinagre y cáscaras de limón: así es el paso a paso

El procedimiento para elaborar esta mezcla casera es sencillo

Colocar las cáscaras de limón dentro de un frasco de vidrio

Cubrirlas completamente con vinagre

Cerrar el frasco con tapa

Dejar reposar la mezcla entre una y dos semanas en un lugar fresco y alejado de la luz directa

Colar el líquido y pasarlo a un pulverizador para facilitar su aplicación

Cómo usar esta mezcla casera de cáscara de limón y vinagre

Una vez se encuentre lista puede colocarse de forma directa sobre la superficie que se desea limpiar. Lo ideal es dejar actuar unos minutos cuando el lugar percutido tiene restos de grasa.

El consejo es siempre utilizar guantes y elementos de seguridad al momento de limpiar, así como mantener la mezcla lejos del rostro.