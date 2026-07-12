China confirma la instalación de un armamento que integra Inteligencia Artificial Foto: generada por Gemini.

El gobierno chino confirmó, a través del sitio web oficial de su ejército, la instalación de un algoritmo de inteligencia artificial en la fragata de misiles guiados Qinzhou, una incorporación que fue calificada como “un avance significativo en la capacidad de combate integrado”. Este sistema elimina áreas de vulnerabilidad durante enfrentamientos de defensa aérea y refuerza la efectividad ofensiva de los misiles embarcados.

La medida forma parte de una estrategia más amplia del Ejército Popular de Liberación para integrar IA en todas las ramas de su estructura militar.

Desde 2019, los libros blancos de defensa del país ya abordaban el concepto de “guerra inteligentizada”, aunque analistas advierten que China todavía no ha alcanzado la paridad con Estados Unidos en términos de capacidad de IA militar .

¿Qué tecnología ha implementado China en su fragata de misiles?

La fragata Qinzhou, segunda unidad de la clase Type 054B incorporada a la flota china, llevó a cabo ejercicios de combate en el Mar del Sur de China, una área en disputa con otros cinco estados.

El algoritmo de inteligencia artificial optimiza la detección y respuesta a amenazas aéreas en tiempo real, disminuyendo los márgenes de error en situaciones de alta presión.

En opinión de analistas del Instituto Australiano de Política Estratégica, la inteligencia artificial también está progresando en las operaciones espaciales y cibernéticas del EPL. En el ámbito espacial, facilita la gestión de maniobras orbitales complejas; en el ciberespacio, permite planificar operaciones dirigidas contra infraestructuras críticas enemigas.

La fragata Qinzhou, segunda unidad de la clase Type 054B incorporada a la flota china, llevó a cabo ejercicios de combate en el Mar del Sur de China, una área en disputa con otros cinco estados. Fuente: EFE

Otros aplicaciones de inteligencia artificial en las fuerzas armadas de China

Enjambres de drones: En enero de 2025, el EPL llevó a cabo ensayos con enjambres autónomos en los cuales un soldado supervisó simultáneamente 200 vehículos.

Decisiones de combate: La inteligencia artificial colabora en la toma de decisiones de mando, paliando la limitada experiencia en combate real de los cuadros militares de China.

Sistemas no tripulados: Comprenden vehículos submarinos autónomos y otras plataformas que operan sin conductor.

¿Qué tan desarrollada se encuentra China en inteligencia artificial militar en comparación con Estados Unidos?

El Instituto de Guerra Moderna de West Point evaluó en marzo la ventaja estadounidense en IA militar como “dominante”: Estados Unidos cuenta con más de 4.000 centros de datos, en contraste con aproximadamente 400 en China. Adicionalmente, las restricciones de exportación de semiconductores avanzados, impuestas hace cuatro años, limitan el acceso de Beijing al hardware esencial para escalar dicha tecnología.

Investigadores de las universidades de Georgetown y Tsinghua coinciden en que el EPL enfrenta obstáculos estructurales significativos: su cultura de mando centralizada contrasta con la toma de decisiones descentralizada que requieren las operaciones habilitadas por IA y carece del volumen de datos operacionales que las fuerzas estadounidenses han acumulado a lo largo de décadas de intervenciones militares.

En qué aspectos destaca China en liderazgo.

Drones en enjambre: Analistas taiwaneses indican que el EPL ha sobrepasado a EE.UU. en la implementación de IA para enjambres de drones, en parte debido a los portadrones que ya se encuentran operativos en su flota.

Velocidad de ciclo decisional: El EPL está progresando en reducir el ciclo observar-orientar-decidir-actuar de manera más expedita en comparación con los sistemas humanos convencionales.